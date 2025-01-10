После ветреных и снежных выходных – перемены: погода напомнит раннюю весну

В воскресенье днем будет облачно, во многих районах будет идти снег. Местами небольшая метель. Будет дуть порывистый ветер. Температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В понедельник над Литвой установится зона высокого атмосферного давления, осадков будет намного меньше. Ожидаются прояснения, небольшие осадки возможны лишь местами. Все еще будет дуть сильный ветер, днем порывы усилятся до 15-17 м/с. Ночью будет 3-8 градусов мороза, местами до 10 градусов, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, у моря температура будет на несколько градусов выше.