После ветреных и снежных выходных – перемены: погода напомнит раннюю весну

Будет дуть сильный ветер, скорость ветра 9-14 м/с, на западе страны порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха составит 0-5 градусов тепла.
В субботу ночью по-прежнему прогнозируют осадки. Будут идти смешанные осадки, мокрый снег и снег. Местами прогнозируют гололед. Будет дуть ветер, скорость ветра составит 8-13 м/с, на юго-западе местами ветер усилится до 15-18 м/с. Температура будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В субботу днем ситуация останется похожей, погоду обусловит все тот же циклон. Будет пасмурно, во многих районах будет идти мокрый снег, снег. Будет дуть восточный ветер, местами его порывы достигнут 15-18 м/с. Температура составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
В воскресенье ночью по-прежнему будет облачно. Во многих районах прогнозируют снег. Местами возможна метель. Будет ветрено. Температура понизится до 0-5 градусов мороза.
В воскресенье днем будет облачно, во многих районах будет идти снег. Местами небольшая метель. Будет дуть порывистый ветер. Температура будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В понедельник над Литвой установится зона высокого атмосферного давления, осадков будет намного меньше. Ожидаются прояснения, небольшие осадки возможны лишь местами. Все еще будет дуть сильный ветер, днем порывы усилятся до 15-17 м/с. Ночью будет 3-8 градусов мороза, местами до 10 градусов, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, у моря температура будет на несколько градусов выше.
Во вторник погода начнет меняться. Во многих районах ожидаются осадки: ночью будет идти снег, мокрый снег, днем пойдет дождь. Местами будет идти дождь, при минусовой температуре. Будет дуть порывистый ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 1-6 градусов тепла.
В другие дне будет тепло и сухо.