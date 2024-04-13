После ветреных и дождливых выходных новости еще хуже

На большей части территории страны пройдут дожди. В лучшем случае они будет небольшим и, скорее всего, в восточной части страны. Подует умеренный западный, юго-западный ветер.
Температура в течение дня во многих местах будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла.
Холоднее всего будет на побережье, где потепление не превысит 8-10 градусов, а самая высокая температура, достигающая 14-16 градусов, ожидается в южной части страны.
Активный циклон достигнет Литвы в ночь на воскресенье. Прояснения будут редкими, к утру во многих местах пройдет дождь, в основном на западной части Литвы. Ветер не изменит своего направления, постепенно усилится, на побережье уже станет порывистым. Температура будет между 6 и 11 градусами.
В воскресенье ожидается ветреная погода. Усиление западного и юго-западного ветра уже во многих местах будет достигать 15-20 м/с с порывами, а на побережье местами усилится до 23 м/с. В первой половине дня небо во многих местах будет затянуто облаками, позже в западных районах прояснится, а во второй половине дня во многих местах появится солнце.
Однако почти везде будет идти дождь, преимущественно в первой половине дня. Также в некоторых местах можно услышать раскаты грома. Новую неделю мы начнем с еще более прохладной погоды.