После увольнения работницы Департамента миграции с российским гражданством будут совершенствовать прием на госслужбу

На минувшей неделе Департамент миграции сообщил об увольнении работницы, которая скрыла наличие российского гражданства. Женщину также лишили литовского гражданства. По данным учреждения, в департаменте женщина руководящую позицию не занимала, работала чуть больше года, действующих взысканий на ее счету не было. За то, что она не сообщила о том, что получила гражданство другой страны, начато расследование, ей грозит штраф в размере 300-850 евро.