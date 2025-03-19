Он поделился мнение и обратился к соотечественникам в социальной сети Facebook.

„Рамунас Зилнис заметил очень неприятную вещь.

Суть вот в чем – группа, выдающая себя за Depeche Mode и представляющаяся официальным представителем, намеревается дать концерт в Литве. На своем сайте они выдаются себя за крутой европейский проект, но на самом деле это проектик неважного качества из России!

На литовском нигде не сообщается, что они из россии.

А на российском сайте не указано, что они выступают в Европе.

Позавчера они выступали в Государственном Кремлёвском дворце, а на следующей неделе собираются штурмовать литовские арены!