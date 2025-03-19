После того как узнали об обмане со стороны российских музыкантов, у литовского исполнителя появилось предложение

Он поделился мнение и обратился к соотечественникам в социальной сети Facebook.
„Рамунас Зилнис заметил очень неприятную вещь.
Суть вот в чем – группа, выдающая себя за Depeche Mode и представляющаяся официальным представителем, намеревается дать концерт в Литве. На своем сайте они выдаются себя за крутой европейский проект, но на самом деле это проектик неважного качества из России!
На литовском нигде не сообщается, что они из россии.
А на российском сайте не указано, что они выступают в Европе.
Позавчера они выступали в Государственном Кремлёвском дворце, а на следующей неделе собираются штурмовать литовские арены!
Я просмотрел их рекламные ролики и посмотрел видео live. Частичная фонограмма и всего несколько струнных, и это называют „оркестром“ и „симфоническим шоу“.
Эта хевра базируется в России, живет там, платит там налоги и так поддерживает войну в Украине!
Поделитесь, если кто-то из ваших знакомых собирается слушать эту ерунду“, – призывает Стано.
Delfi напомним, что первым об этом написал Зилнис.
Вскоре после этого стали писать, что исполнители из России, которые исполняют песни Depeche Mode, планируют дать в Литве три концерта – 24 марта в Вильнюсе, 25 марта в Клайпеде и 27 марта в Шяуляй.
Концерт, который был запланирован в Каунасе уже отозван.