После того как однополой паре не удалось взять автомобиль в лизинг, банк изменил порядок выдачи кредитов

Своей историей Юшкайте поделилась в социальной сети Facebook. Она разрешила Delfi поделиться записью. "В декабре в нашей семье появился ребенок, поэтому мы с Бируте решили поменять автомобиль – чтобы он отвечал новым потребностям. Мы выбрали подходящий, осталось оформить лизинг. Выяснилось, что это непростая задача для однополой пары", – писала Юшкайте.
Она рассказала, что заполнила документы от своего имени и от имени партнерши Бируте Сабаляускайте, но в тот же день получила ответ, что лизинг дают только парам, которые узаконили отношения.
"Я позвонила в банк. Мне подтвердили, что лизинг можно оформить только на двоих с супругом, вопрос не в том, о какой паре идет речь, вопрос в законности отношений, кредит не дадут и разнополым партнерам, которые не заключили брак", – рассказала Юшкайте.
Юшкайте оформила документы только на себя, несмотря на то, что автомобиль будет общим в семье.
Спустя 5 дней после появления ее записи в социальной сети, банк SEB информировал о том, что он изменил свою политику.
"В минувшую пятницу мне позвонили, на этой неделе мы переписали договор. Я сразу не хотела информировать, ждала, когда будет переписан договор", – сказала Delfi Юшкайте.
Она разрешила Delfi поделиться своей записью в социальной сети.
"Я обещала информировать, когда банк SEB выполнит свое обещание и разрешит оформлять совместные кредиты всем парам. На это потребовалось 5 дней", – писала Юшкайте.
"Мой договор переписан, мы с Бируте впервые вместе взяли кредит. Такая политика сейчас будет действовать не только в отношении однополых пар, но и в случае с разнополыми людьми, не состоящими в браке, или с другими людьми, которые ведут совместное хозяйство", – заметила она.
"Если вы будете брать потребительский кредит в банке SEB, расскажите, как обстоят дела – выполняет ли банк свои обещания", – прибавила она.
Delfi на прошлой неделе обращался за комментарием в Центробанк Литвы. Специалист ЦБ Раса Сталилёнене пояснила, что лизинг на авто - разновидность потребительского кредита. Закон о потребительском кредите не предусматривает никаких ограничений по числу получателей кредита и их семейному положению.