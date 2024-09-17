2024.09.17 11:02

После теплой осенней недели – перемены: синоптики рассказали, что ждет

 
ru.DELFI.lt
Karšta vasara Vilniuje
Karšta vasara Vilniuje
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

На дворе стоит практически летняя погода, однако со следующей недели ситуация изменится. Синоптики прогнозируют, что ожидается похолодание, погода будет переменчивой.

„Похоже, пока лето продолжается. Днем будет сухо и тепло, правда пыльно. И только ночи станут прохладнее. Летняя погода задержалась в Литве из-за антициклонов. В выходные станет немного прохладнее, еще холоднее станет по ночам, но дождей пока не будет. В начале следующей недели погода будет переменчивой, пойдут дожди, особенно сильные с середины недели. Днем по-прежнему будет тепло, но по ночам температура будет значительно ниже“, – пишет синоптик Элвира Латвенайте.

Во вторник без дождя, днем будет 23-28°C, на Куршской косе будет прохладнее.

В среду без дождя, ночью 8-13°C, на косе 14-16°C, днем 23-26°C, на косе 20-22°C.

В четверг без дождя, ночью будет 8-13°C, на косе 14-16°C, днем 23-26°C, на косе 20-22°C.

В пятницу без дождя, ночью 8-12°C, на косе 13-15°C, днем 20-25°C, на косе будет прохладнее.

В субботу без дождя, ночью 7-11°C, на косе 12-14°C, днем 19-23°C, прохладнее будет у моря.

В воскресенье без дождя, ночью 6-10°C, на косе 11-13°C, днем 17-22°C, прохладнее будет на севере страны и у моря.

В понедельник без дождя, ночью 6-10°C, днем 20-24°C.

Во вторник возможны небольшие дожди. Ночью будет 8-12°C, у моря 13-15°C, днем 19-23°C, прохладнее будет на западе и на северо-западе.

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