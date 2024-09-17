После теплой осенней недели – перемены: синоптики рассказали, что ждет

„Похоже, пока лето продолжается. Днем будет сухо и тепло, правда пыльно. И только ночи станут прохладнее. Летняя погода задержалась в Литве из-за антициклонов. В выходные станет немного прохладнее, еще холоднее станет по ночам, но дождей пока не будет. В начале следующей недели погода будет переменчивой, пойдут дожди, особенно сильные с середины недели. Днем по-прежнему будет тепло, но по ночам температура будет значительно ниже“, – пишет синоптик Элвира Латвенайте.