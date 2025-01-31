После теплого января – похолодает: вернутся признаки зимы

В субботу ночью осадки прогнозируют во многих районах Литвы. Будет идти дождь, на юге мокрый снег. Усилится ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В субботу днем циклон понемногу уйдет на запад. Ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег с дождем. По-прежнему будет ветрено. Днем будет 0-5 градусов тепла.
В воскресенье погода начнет меняться, чаще будет идти снег, похолодает. И днем и ночью ожидаются осадки, в основном снег. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
В понедельник погода останется похожей. И ночью и днем будет пасмурно, местами из низких облаков пойдет снег. Ночью будет 0-4 градуса мороза, у моря от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Во вторник погода будет по-зимнему спокойной. Местами возможен небольшой снег. Ночью будет 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В середине следующей недели особых перемен не будет – будет прохладно и спокойно.