После теплого января – похолодает: вернутся признаки зимы

В субботу ночью осадки прогнозируют во многих районах Литвы. Будет идти дождь, на юге мокрый снег. Усилится ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В субботу днем циклон понемногу уйдет на запад. Ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег с дождем. По-прежнему будет ветрено. Днем будет 0-5 градусов тепла.

В воскресенье погода начнет меняться, чаще будет идти снег, похолодает. И днем и ночью ожидаются осадки, в основном снег. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.