2025.01.31 07:10

После теплого января – похолодает: вернутся признаки зимы

 
ru.DELFI.lt
Žiema Nidoje
Žiema Nidoje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления. Небо будет облачным. В большинстве районов будет идти дождь, особенно обильные осадки ожидаются на западе страны. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла, особенно тепло будет на юге и востоке страны.

В субботу ночью осадки прогнозируют во многих районах Литвы. Будет идти дождь, на юге мокрый снег. Усилится ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В субботу днем циклон понемногу уйдет на запад. Ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег с дождем. По-прежнему будет ветрено. Днем будет 0-5 градусов тепла.

В воскресенье погода начнет меняться, чаще будет идти снег, похолодает. И днем и ночью ожидаются осадки, в основном снег. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В понедельник погода останется похожей. И ночью и днем будет пасмурно, местами из низких облаков пойдет снег. Ночью будет 0-4 градуса мороза, у моря от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

Во вторник погода будет по-зимнему спокойной. Местами возможен небольшой снег. Ночью будет 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В середине следующей недели особых перемен не будет – будет прохладно и спокойно.

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