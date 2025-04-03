После теплого четверга в Литву придет похолодание: пойдет мокрый снег

„Антициклон „Ноэми“ установился почти по всей Европе, на северо-западе усиливается еще один антициклон - „Оливия“, позже обе эти зоны высокого давления объединятся и накроют Северную и Центральную Европу“, – сообщила синоптик.

По словам Латвенайте, над северной частью Скандинавии усиливается бурный и мрачный циклон, уже в выходные дни он придет в страны Балтии и Литву.

„Будет дуть сильный ветер (в основном северных направлений). Похолодает, в выходные придет полярный воздух. В пятницу уже тепло будет только на части территории Литвы“, – сказала синоптик.

С субботы будет не только холодно, но и прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега.