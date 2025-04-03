После теплого четверга в Литву придет похолодание: пойдет мокрый снег

„Антициклон „Ноэми“ установился почти по всей Европе, на северо-западе усиливается еще один антициклон - „Оливия“, позже обе эти зоны высокого давления объединятся и накроют Северную и Центральную Европу“, – сообщила синоптик.
По словам Латвенайте, над северной частью Скандинавии усиливается бурный и мрачный циклон, уже в выходные дни он придет в страны Балтии и Литву.
„Будет дуть сильный ветер (в основном северных направлений). Похолодает, в выходные придет полярный воздух. В пятницу уже тепло будет только на части территории Литвы“, – сказала синоптик.
С субботы будет не только холодно, но и прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега.
„Уже в субботу сказочное тепло уйдет, будет холодно и сыро. Погода напомнит борьбу зимы с весной…“ – обобщила синоптик.
В пятницу без осадков. Поднимется ветер. Ночью 1–6 °C, днем на юге 14–18°C, на севере страны 9–13°C.
В субботу утром и днем осадки – в основном небольшой снег и мокрый снег. Ночью местами гололед. Сильный порывистый ветер. Ночью от -3 до 2°C, теплее будет на западе и северо-западе, днем всего 2–6°C.
В воскресенье ночью еще возможны небольшие осадки. Ночью гололед. Сильный ветер. Ночью будет 3–6°C мороза, днем 1–4°C тепла.
В понедельник выпадет снег, больше осадков будет на юге и на востоке страны. Ночью гололед. Местами небольшая поземка. Сильный ветер. Ночью 3–6°C мороза, днем от 0 до 4°C.
Во вторник снег, больше осадков будет на востоке страны. Ветер. Ночью будет 2–4°C, у моря от 0 до 2°C, днем 3–7°C тепла.
В среду без особых осадков, днем смешанные осадки, в основном дождь. Ветер. Ночью от 3 мороза до 2°C, днем 4–9°C.
В четверг ночью местами осадки, в основном снег, днем без особых осадков. Порывистый ветер. Ночью от 3 мороза до 2°C тепла, днем 4–9°C.