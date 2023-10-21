После субботней бури ждут перемены: ветер успокоится, снова потеплеет

Из-за большого перепада давления ждет сильный ветер: днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, у моря до 22 м/с. В субботу будет не только ветрено, но и дождливо. Дождь будет идти почти по всей Литве: на севере местами осадки будут очень сильными, на юге осадков будет меньше всего. Днем будет всего 3-8 градусов тепла.