После спокойной среды придет новый циклон

Сегодня он еще не придет в Литву и особого влияния на погоду не окажет. Несмотря на то, что облачность увеличится, особых осадков не ожидается. После полудня усилится ветер. Местами возможна поземка. Днем будет 4-9, у моря 1-3 градуса тепла.
В четверг зона низкого атмосферного давления снова придет в Литву. Ночью снег выпадет в большинстве районов. Усилится юго-восточный ветер, местами возможны метели. Ночью будет 3-8, в Аукштайтии местами 9-12 градусов тепла.
Днем снег пройдет почти повсюду, но осадки будут небольшими. Местами гололед. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В пятницу погода также будет зимней.
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