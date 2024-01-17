После спокойной среды придет новый циклон

Сегодня он еще не придет в Литву и особого влияния на погоду не окажет. Несмотря на то, что облачность увеличится, особых осадков не ожидается. После полудня усилится ветер. Местами возможна поземка. Днем будет 4-9, у моря 1-3 градуса тепла.