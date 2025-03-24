После солнечных выходных похолодало и пришли дожди

Будет ветрено. Похолодает. Воздух прогреется только до 3–8 градусов тепла.

В ночь на вторник усилится зона высокого атмосферного давления, поэтому облачность уменьшится, особых осадков не ожидается. Местами возможен туман. Ночью будет от 2 градусов мороза на западе до 3 градусов на востоке страны. Кое-где прогнозируют гололед.

Во вторник днем погоду обусловит зона более высокого атмосферного давления, поэтому будет облачно с прояснениями, без особых осадков. Усилится ветер. После обеда будет 7–12 градусов тепла.

В ночь на среду с севера придет циклон. Облачность увеличится, местами, в основном на северо-западе страны, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 0–5 градусов тепла.