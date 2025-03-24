После солнечных выходных похолодало и пришли дожди

Будет ветрено. Похолодает. Воздух прогреется только до 3–8 градусов тепла.
В ночь на вторник усилится зона высокого атмосферного давления, поэтому облачность уменьшится, особых осадков не ожидается. Местами возможен туман. Ночью будет от 2 градусов мороза на западе до 3 градусов на востоке страны. Кое-где прогнозируют гололед.
Во вторник днем погоду обусловит зона более высокого атмосферного давления, поэтому будет облачно с прояснениями, без особых осадков. Усилится ветер. После обеда будет 7–12 градусов тепла.
В ночь на среду с севера придет циклон. Облачность увеличится, местами, в основном на северо-западе страны, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 0–5 градусов тепла.
В среду днем погоду в Литве обусловит циклон. Днем будет пасмурно, до обеда прояснения могут оставаться лишь на юго-востоке. Пойдут дожди, в основном небольшие. Усилится ветер. Днем будет 6–11 градусов тепла.
В четверг циклон уйдет, с запада придет зона более высокого давления. Ночью будет облачно, места,ми прогнозируют небольшие осадки, днем будет облачно с прояснениями, особых осадков не ожидается. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами гололед. Днем будет 6–11 градусов.
В пятницу будет облачно с прояснениями, на западе и на севере страны местами пройдут небольшие дожди. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов.
По нынешним данным, в выходные будет по-весеннему тепло, в субботу вероятность осадков невелика, в воскресенье возможных дожди.