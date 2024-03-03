После солнечных выходных погода начнет меняться

Дождя, конечно, не будет. До полудня ветер будет умеренный юго-восточного направления, а во второй половине дня - усилиться с востока.

Хотя солнечные лучи и порадуют, однако тепло не будет торопиться. Днем термометры во многих местах покажут 6-9 градусов, в некоторых южных и западных районах - 10, а на севере и востоке страны - всего 5 градусов тепла.

В понедельник вечером погода начнет понемногу меняться. Звезды будут все чаще скрываться за облачностью, но более значительные осадки пока не выпадут. Ветер юго-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура приблизится к нулю и будет колебаться от 3 градусов холода до 2 градусов тепла.