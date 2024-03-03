После солнечных выходных погода начнет меняться

Дождя, конечно, не будет. До полудня ветер будет умеренный юго-восточного направления, а во второй половине дня - усилиться с востока.
Хотя солнечные лучи и порадуют, однако тепло не будет торопиться. Днем термометры во многих местах покажут 6-9 градусов, в некоторых южных и западных районах - 10, а на севере и востоке страны - всего 5 градусов тепла.
В понедельник вечером погода начнет понемногу меняться. Звезды будут все чаще скрываться за облачностью, но более значительные осадки пока не выпадут. Ветер юго-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура приблизится к нулю и будет колебаться от 3 градусов холода до 2 градусов тепла.
В течение дня будет накапливаться больше облаков. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер усилится до 7-12 м/с, порывистый восточный, северо-восточный ветер. Температура уже не будет проявлять особого желания повышаться. Днем будет всего 3-8 градусов тепла.
Во вторник температура мало изменится, но во многих районах уже выпадут небольшие осадки, а северный ветер усилится.