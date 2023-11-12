После смерти женщины остались шесть сирот, староста рассказал, что видели социальные работники

Покойной было 35 лет. Братья и родители покойной винят в ее смерти государство. По их словам, женщина покончила с собой, когда социальные работники обвинили ее в неприсмотре за детьми и забрали их у женщины. Главы староств, в которых жила женщина убеждены, что ей требовалась не только социальная, но и психологическая помощь. Ей предлагали такую помощь, но она на встречи с психологами не приходила.
В социальных сетях делятся этой историей, многие пользователи винят в смерти женщины государственные службы.
"Жизнь в нашей стране, где службы осуществляют насилие, становится опасной", – пишется в одном из комментариев.
Мать покойной женщины Нийоле сказала, что ее поддерживают многие люди. Сама женщина и ее дети проклинают государственные службы за то, что ее внуки находятся у опекунов.
"У моей дочери было семеро братьев. Я родила только одну девочку, а сейчас ее не стало", – плача, рассказала Нийоле.
Старшей внучке Нийоле 15 лет, а младшей - всего два года. Покончившая с собой ее дочь была беременна (на 28 неделе).
"Моя дочь любила детей, если бы она их не любила, она бы не родила их столько", – убеждена Нийоле.
По ее словам, когда у дочери были деньги, она покупала детям дорогие игрушки, старшим - смартфоны.
"Но когда приезжала или по телефону дочь жаловалась, что не может сама, как хочет растить детей, заботиться о них. Она в слезах рассказывала, что ей не дают покоя социальные работники, которые учат ее жизни, грозятся забрать детей", – сказала Нийоле. По ее словам, однажды социальные работники ругали дочь за то, что в доме слишком мало подгузников.
"Дочь пошла за подгузниками, а когда вернулась, получила нагоняй за то, что оставила детей одних. Но ведь дома была их 15-летняя сестра", – рассказала мать покойной.
Ее дочь жила в социальной квартире, потом в кризисном центре. Потом у нее забрали детей и передали их опекунам.
"Узнав об этом, дочь очень страдала, приезжала ко мне, сказала, что без детей не сможет жить", – в слезах рассказывала Нийоле.
На похороны приехали дети покойной. "Я никому не отдам внуков, я вырастила 8 детей, выращу и 6 внуков", – планирует Нийоле.
Староста Йонас Санкайтис сказал, что это болезненная история. Но, по его словам, не менее болезненным было видеть, что женщина не в состоянии позаботиться о детях.
"Наверное, это было запрограммированное несчастье. Здесь нужна была помощь не только социальных работников, но и психологов. Я знаю, что женщине предлагали такую помощь, но она отказывалась. А насильно ничего не сделаешь, такие у нас законы", – заметил староста.
Староста другого района, где жила женщина, Андрюс Витжайтис также сказал, что у покойной были проблемы.
"Хуже всего, что она не принимала никакую помощь. На социальных работников она кричала, выгоняла их из дома, и еще всем жаловалась, что ее терроризируют", – сказал он.
По его словам, за женщиной наблюдали с момента рождения первого ребенка. Констатировали, что у нее нет необходимых социальных навыков. "Но, насколько нам известно, женщина не пила", – подтвердил Виржайтис.
С этой семьей работали социальные работники и служба по правам детей. Семье оказывали всю необходимую помощь. С учетом всех обстоятельств было принято решение забрать детей из семьи, чтобы обеспечить их безопасность.
Сейчас дети находятся в безопасности у опекунов.