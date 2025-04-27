2025.04.27 07:08

После смерти папы римского вильнюсцы массово идут в кинотеатры

 
ru.DELFI.lt
Kardinolai per konklavą
Kardinolai per konklavą
ФОТО: Osservatore Romano | Reuters / Scanpix

В пасхальный понедельник мир облетело печальное известие - скончался папа римский Франциск. После его смерти католики всего мира вопрошают – что дальше? Это стало причиной популярности фильма 2024 года, рассказывающем о конклаве – закрытом собрании кардиналов, на котором выбирают следующего папу, пишет портал madeinvilnius.lt.

В фильме рассказывается, что происходит на закрытом собрании. В последние дни просмотры фильма растут, поскольку жителям интересно узнать, что будет дальше.

Этим воспользовался кинотеатр Apollo, включивший этот фильм в свой репертуар.

​Фильм „Конклав“режиссера Эдварда Бергера по роману Роберта Харриса - это остросюжетный политический триллер, в котором кардиналы плетут интриги, чтобы занять престол. В фильме руководит конклавом кардинал Томас Лоуренс. Он обнаруживает, что у бывшего понтифика был секрет, который необходимо раскрыть. Дальше идет череда испытаний и неожиданных происшествий.

Фильм получил восемь „оскаров" и приз за наилучшую адаптацию сценария.

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