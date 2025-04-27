После смерти папы римского вильнюсцы массово идут в кинотеатры

В фильме рассказывается, что происходит на закрытом собрании. В последние дни просмотры фильма растут, поскольку жителям интересно узнать, что будет дальше.

Этим воспользовался кинотеатр Apollo, включивший этот фильм в свой репертуар.

​Фильм „Конклав“режиссера Эдварда Бергера по роману Роберта Харриса - это остросюжетный политический триллер, в котором кардиналы плетут интриги, чтобы занять престол. В фильме руководит конклавом кардинал Томас Лоуренс. Он обнаруживает, что у бывшего понтифика был секрет, который необходимо раскрыть. Дальше идет череда испытаний и неожиданных происшествий.