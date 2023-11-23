После смерти младенца полиция расследует дело об убийстве

Расследование по факту нанесения физической боли и незначительного ущерба здоровью было начато 18 ноября, после того как около одного из домов на ул. Лаукининку в Клайпеде был найден выброшенный из окна 5-месячный младенец.

По предварительным данным, младенца из окна выбросил его отец 1998 г.р. Мужчина был задержан на месте происшествия.

20 ноября прокурор обратился в суд с просьбой о назначении меры пресечения подозреваемому. Суд разрешил взять подозреваемого под стражу на 14 дней. Подозреваемый находится под присмотром врачей, поэтому суд принял такое решение заочно.

Полиция расследует все обстоятельства происшествия.

После того как врачи 22 ноября сообщили о смерти пострадавшего младенца, ведется расследование по факту убийства.