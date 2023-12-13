После слета работников скорой помощи назревает скандал: человек пострадал, но как – загадка

Корпоративная вечеринка состоялась 1 декабря в деревне Эжерайчай, в комплексе Vilnius Grand Resort. Это был слет работников Вильнюсского филиала, организованный профсоюзом.
Портал 15min на прошлой неделе сообщал о драках на этом слете.
Один из участников "веселья" связался с порталом Delfi. Он не пожелал назвать свое имя публично (редакции имя и фамилия известны). По словам мужчины, на слете было несколько драк.
Один из работников (работает в скорой помощи с 1 июля этого года) привез на слет кастет.
"Он участвовал примерно в пяти драках. Одному кастетом разрубил подбородок, другому разбил губу, выбил зуб. Все его рук дело", – сказал мужчина.
Очевидец рассказал, что этот же молодой работник пьяный и вооруженный кастетом утром ворвался в комнату к одному коллеге и избил его так, что бедняге потребовалась помощь скорой.
"Избил спавшего в комнате рано утром. Шили ухо, диагностировали перелом дна глазницы, человек этим глазом не видит", – рассказал источник Delfi.
По его словам, пострадавшего оперировали, вставили металлическую пластину, поскольку не удалось собрать раскрошившиеся кости. Одним глазом человек не видит, неясно, восстановится ли зрение.
Сам пострадавший со СМИ общаться не захотел.
Источник рассказал Delfi, что спящий медик был избит за то, что вступился на празднике за свою коллегу.
"Вроде как тот новенький агрессивно себя с ней вел. Вроде бы душил, она была в крови, платье порвано – рассказал мужчина. – <...> он вступился за нее, а тот утром вбежал и избил его".
Врачи скорой помощи до сих пор удивлены, почему не была вызвана полиция, поскольку вместо веселья получился "мордобой, каждый второй в крови ходил".
Delfi обратился в полицию, но полиция отметила, что у них информации об этом инциденте нет. Никаких вызовов в деревню Эжерайчай 1-2 декабря не было.
"Не было и информации из больниц о том, что оттуда были доставлены пострадавшие", – сказала представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
Глава Вильнюсского филиала скорой помощи Тадеуш Родз утверждает, что никаких драк на слете не видел.
"Лично я никаких драк не видел. Один человек пострадал, упал с лестницы. Его увезли в больницу", – уверят он.
Родз утверждал, что все это слухи.
Потом он упомянул, что один коллега, который лежит в больнице, взмущался, что ему звонили журналисты, кто-то передал им его номер.
На вопрос, почему этот человек в больнице, Родз ответил: "Лежит и лежит. Я не знаю, почему, но видимо тоже как-то поранился. Я не выяснял".
По сведениям Delfi, в больнице лежит избитый под утро мужчина, а всю историю пытаются замять.
Родз утверждает, что ничего такого не знает.
"Праздник официально завершился в 24 ч., были фейерверки, я там был, смотрел. Потом все разошлись по комнатам. Что было потом, не могу сказать, гостиница большая. Что с ним было, я не спрашивал, это его личное дело".
На вопрос, почему он как руководитель не интересуется, как пострадал его подчиненный, Родз ответил: "Если он мне не рассказывает и не жалуется, то чего я должен выяснять?"
На замечание, что, может, в дело должна вмешаться полиция и все выяснить, он ответил: "Думаю, у пострадавшего есть право обращаться в полицию, писать заявление. Пока пострадавший не написал заявление, полиция ничего выяснять не может. Особенно если он говорит, что был несчастный случай, а ему будут говорить, что его избили. Как это будет выглядеть?".
Глава Службы скорой помощи Миндаугас Микелёнис сказал, что не очень представляет, что об может сделать, ведь слет организовал профсоюз.
"Сама служба это мероприятие не организовывала и не финансировала", – сказал он. От столичных коллег он слышал, что там было "неспокойно".
"Но юридически мы не можем что-то делать, потому что не мы организаторы", – повторил Микелёнис.
Глава профсоюза, организовавшего слет, Виолета Сейлювене утверждает, что все было в порядке.
"Все было нормально. Все нормально. Один человек поскользнулся и упал, ничего особенного тут нет. Больше не о чем говорить", – сказала она.
По словам собеседницы, если кто-то и пострадал, то не во время праздника, который закончился в полночь под фейерверки.
"На вечеринке все было нормально. Она закончилась в 24 ч. А что было после этого, это могло быть что-то и где-то", – сказала она.