После решения ВСЛ адвокат Курлянскиса не исключает возможности обратиться в ЕСПЧ

„Может быть принято дальнейшее решение (ЕСПЧ), если будет сделан вывод о том, что процессуальные права осужденных, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, были нарушены. Тогда, естественно, может возникнуть спор в Европейском суде по правам человека. Видимо, спор может быть даже не по одному, а по нескольким вопросам, но это другой вопрос“, – сказал Слапшинскас журналистам в четверг после решения ВСЛ, отвечая на вопрос, видит ли он возможность обращения в ЕСПЧ по делу MG Baltic.

Он напомнил, что, защищая Курлянскиса, при подаче кассационной жалобы в ВСЛ, он поставил ряд вопросов, среди которых – почему за его подзащитным спецслужбы вели слежку на протяжении примерно 10 лет.