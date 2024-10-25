После решения ВСЛ адвокат Курлянскиса не исключает возможности обратиться в ЕСПЧ

„Может быть принято дальнейшее решение (ЕСПЧ), если будет сделан вывод о том, что процессуальные права осужденных, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, были нарушены. Тогда, естественно, может возникнуть спор в Европейском суде по правам человека. Видимо, спор может быть даже не по одному, а по нескольким вопросам, но это другой вопрос“, – сказал Слапшинскас журналистам в четверг после решения ВСЛ, отвечая на вопрос, видит ли он возможность обращения в ЕСПЧ по делу MG Baltic.
Он напомнил, что, защищая Курлянскиса, при подаче кассационной жалобы в ВСЛ, он поставил ряд вопросов, среди которых – почему за его подзащитным спецслужбы вели слежку на протяжении примерно 10 лет.
„Может ли быть ситуация, когда за человеком в течение 10 лет ведется тайная слежка только для того, чтобы Департамент госбезопасности написал справку и передал ее в комитет, обладающий полномочиями Временной следственной комиссии Сейма? Действительно ли допустима ситуация, когда в одном расследовании криминальной разведки не собирается никакой информации и начинается другое расследование криминальной разведки, и далее используются сведения обоих расследований криминальной разведки для доказательства каких-то вопросов о виновности лица? Допустима ли ситуация, когда субъект государственной службы криминальной разведки, в данном случае – Служба специальных расследований – почти год пыталась найти преступление, всё никак не находила его, однако, когда дело криминальной разведки перенял прокурор, то он увидел преступление в каждом разговоре?“, – спросил Слапшинскас.
Защитник Курлянскиса не скрывал, что удивлен тем, что ВСЛ не изменил ранее сделанного судом вывода об эпизодах взяточничества в деле. По его мнению, возникает ситуация, когда установлено, что за положительное голосование по проектам законов давались взятки, хотя по указанным проектам голосование не было таким, как было договорено, или проекты даже не рассматривались в Сейме.
„Очень интересная концепция, которую мы услышали, что, оказывается, (...) когда взятка дается за голосование, за проект, за который не голосовали, который не рассматривался на пленарном заседании (Сейма). Можно ли дать взятку за перераспределение рекламного бюджета, который уже был перераспределен за полгода до обсуждаемого события? Может ли даваться взятка человеку за совершение действий, которые он, по своей компетенции, даже не может совершить“ – задался вопросом Слапшинскас.
Адвокат сообщил, что в ближайшее время внимательно вникнет в решение ВСЛ и попытается найти ответы на вышеперечисленные вопросы.
Напомним, что Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг постановил, что обвинение Апелляционного суда по делу о политической коррупции MG Baltic в принципе обосновано –бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис, бывший вице-президент концерна MG Baltic (новое название – MG Grupė) Раймондас Курлянскис и депутат Витаутас Гапшис остаются осужденными за коррупционные преступления, они продолжат отбывать тюремные сроки. Следует отметить, что кассационный суд после рассмотрения дела сократил сроки тюремного заключения Курлянскису и Гапшису.
Масюлис остается осужденным за коррупционные действия, он продолжит отбывать ранее назначенный ему срок в 5 с половиной лет лишения свободы.
ВСЛ учел доводы, приведенные в кассационных жалобах некоторых других осужденных, и переквалифицировал совершенные ими преступные деяния, скорректировал наказания.
Суд сократил срок тюремного заключения бывшему „трудовику“, депутату Сейма Гапшису – политику придется отсидеть 4 года и 3 месяца вместо 4,5 лет (срок заключения сокращен на 2 месяца). Гапшису также назначен штраф в размере 16 900 евро.
ВСЛ также сократил срок тюремного заключения для бывшего вице-президента концерна MG Baltic Курлянскиса с ранее назначенных 6 лет до 5 лет и 6 месяцев.
Расширенная коллегия ВСЛ в составе семи судей, приняв во внимание доводы кассационных жалоб о неправомерном применении уголовного закона, также смягчила наказания бывшему депутату Шарунасу Густайнису, Движению либералов, концерну MG Grupė: Густайнису назначен штраф в размере 15 000 евро (вместо ранее назначенного штрафа в размере 19 000 евро), Движению либералов назначен штраф в размере 374 700 евро. Концерн MG Grupė оштрафован на 1 110 970 евро (вместо предыдущего 1 129 800 евро).