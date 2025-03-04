После решения Трампа – акция вильнюсца у посольства США

По словам Донатаса, цель этой акции - показать неодобрение внешней политики США. Однако мужчина выразил надежду на то, что не все в Белом доме одобряют давление Трампа на Украину.
„Я зажег, наверное, первую свечу у президентского дворца, захваченного Паксасом, больше 20 лет назад. Я не раз зажигал свечи у посольства Беларуси и России. Я и подумать не мог, что когда-то проснусь с мыслью, что хочу зажечь свечу у посольства США“, – сказал организатор акции.
По словам Донатаса, эта свеча не для жителей Америки, он верит, что там много людей любит свободу и демократию, защищают ценности.
„Но решение Трампа остановить помощь Украине - это нехорошо. Если он хочет мира, то должен предоставить Украине еще больше помощи, дать то, в чем она нуждается, помочь ей вести переговоры с более прочной позиции.
Сейчас все напоминает такую картину: Украину почему-то загоняют в очень плохое положение, что на руку только России. В долгосрочной перспективе это не будет благоприятным и для США. Я понимаю, что Трамп думает, что он отличный бизнесмен, но, я читал его биографию, он больше напоминает спекулянта гарюнайского уровня“, – сказал Домантас.
Он считает, что сейчас президент США вжился в роль великолепного стратега внешней политики, он хочет играть за одним столом с Путиным и Си.
„Мне кажется, они быстро обыграют Трампа. Если он этого не понимает, то это печально. Жаль, что никто не осмеливается ему сказать об этом. Моя свеча, быть может, больше для здравого ума в администрации Белого дома“, – сказал вильнюсец.
Delfi напоминает, что Трамп сообщил о приостановке военной помощи Украине.