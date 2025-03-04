„Но решение Трампа остановить помощь Украине - это нехорошо. Если он хочет мира, то должен предоставить Украине еще больше помощи, дать то, в чем она нуждается, помочь ей вести переговоры с более прочной позиции.

По словам Донатаса, эта свеча не для жителей Америки, он верит, что там много людей любит свободу и демократию, защищают ценности.

„Я зажег, наверное, первую свечу у президентского дворца, захваченного Паксасом, больше 20 лет назад. Я не раз зажигал свечи у посольства Беларуси и России. Я и подумать не мог, что когда-то проснусь с мыслью, что хочу зажечь свечу у посольства США“, – сказал организатор акции.

По словам Донатаса, цель этой акции - показать неодобрение внешней политики США. Однако мужчина выразил надежду на то, что не все в Белом доме одобряют давление Трампа на Украину.

Сейчас все напоминает такую картину: Украину почему-то загоняют в очень плохое положение, что на руку только России. В долгосрочной перспективе это не будет благоприятным и для США. Я понимаю, что Трамп думает, что он отличный бизнесмен, но, я читал его биографию, он больше напоминает спекулянта гарюнайского уровня“, – сказал Домантас.

Он считает, что сейчас президент США вжился в роль великолепного стратега внешней политики, он хочет играть за одним столом с Путиным и Си.