После решения суда детей вернут супругам Вильчинскасам

Суд подчеркивает, что государственное учреждение по защите прав детей, забрав ребенка, обязано в течение трех рабочих дней, а в исключительных случаях, когда это объективно невозможно, в течение пяти рабочих дней обратиться в суд за разрешением забрать ребенка у его представителей в соответствии с законом.

Суд напомнил, что когда родители не могут заботиться о ребенке из-за болезни обоих родителей или одного из них, ареста, отбывания наказания или других важных причин, либо когда родители не заботятся о ребенке, не интересуются ребенком, не воспитывают его должным образом, применяют насилие или иным образом злоупотребляют родительской властью, и это влечет за собой угрозу физическому, умственному, духовному, нравственному развитию и безопасности ребенка, государственное учреждение по защите прав детей может забрать ребенка у его представителей в соответствии с законом.

Как указано в пресс-релизе Каунасского окружного суда, решение разрешить ГСЗПРУ забрать у М. и И. Вильчинскасов троих несовершеннолетних детей Каунасский участковый суд принял в мае 2023 года.

В 2020 году Верховный суд Литвы разъяснил, что разрешение суда забрать ребенка у родителей или других представителей является подтверждением действия государственной службы по защите прав ребенка, поэтому оно не может быть выдано, пока дети находятся под опекой родителей или других представителей в соответствии с законом.

"Когда служба определяет, что есть повод забрать ребенка, она должна в первую очередь забрать его у родителей, и, соблюдая установленные сроки, обратиться в суд за разрешением забрать ребенка, а не обращаться в суд предварительно. В данном случае в суд обратились до того, как детей забрали: оспариваемое решение было принято 30 мая 2023 года, а детей забрали 1 июня 2023 года", - говорится в пресс-релизе Каунасского окружного суда.