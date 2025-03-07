После решения о подорожании услуг общественного транспорта в столице: за что я должна платить?

Читательница Delfi написала, что все ее поездки по Вильнюсу занимают не больше 30 минут. Она не понимает, откуда взялись данные, будто этими билетами пользовалось меньшинство пассажиров.
„Очень жаль, что вильнюсский горсовет снова думает только о своих потребностях. Я не знаю, откуда взяли данные, будто лишь треть пассажиров пользуется 30-минутными билетами.
Я живу в Новой Вильне, мне до центра 20-25 минут, вопрос: почему я должна платить за час?
Еще один пример – я еду за ребенком в детский сад на общественном транспорте, поскольку рядом нет парковок. Поездка длиться 10 минут: почему я должна платить за час? Вывод - надо ездить „зайцем“, – писала она.
Об этой проблеме писала и Йоланта.
„Хочу и я поддержать мнение о том, что действия вильнюсских властей нелогичны. Я, как и многие люди, еду на работу 20-25 минут, за это придется платить 1,25 евро. Месячный билет мне не нужен, я работаю две недели в месяц.
Власть показывает, что ее не волнует наше благосостояние, устойчивость, зеленый Вильнюс остается только „на бумаге“. Жаль, что я голосовала за этого мэра“, – писала женщина.
Когда повышают цены, хочется качества. К сожалению, другая читательница Delfi отметила, что условия в транспорте, особенно зимой, ужасные.
„В транспорте зимой грязно, воняет, там холодно, особенно это касается старых автобусов и троллейбусов. Полно неаккуратных людей, бездомных, некоторые спят в автобусах и троллейбусах, страшно находиться рядом с ними. Водители грубые, не подъезжают к обочине. За что платить?
Я инвалид первой группы, хожу с тростью после операции, поскольку одну ногу подволакиваю. Мне 70 лет. Я пенсионерка. Получаю пенсию. Еду из дома в поликлинику 7-8 минут, сейчас пользуюсь 30-минутным билетом. За час я не смогу доехать, сходить к врачу и вернуться домой, придется использовать два билета по часу. Ненормально.
Я люблю ходить и хожу. Поликлиника в Науяместисе. Я бы могла идти домой пешком, но дорога идет в гору, мне тяжело, я задыхаюсь. Приходится ехать? Дети работают, у них свои семьи.
Если надо, повышайте цены, но не настолько. Я часто езжу к врачам, машиной не управляю, значит, большая часть моей пенсии уйдет на транспорт. А еще лекарства. А еще продукты. Как жить?“, – вопрошала читатель.
Билеты подорожали не только для работающих людей, но и для пенсионеров.
„Стариков старше 80 лет в Вильнюсе обидели. Годоой билет, который сейчас стоит 2,80 евро подорожал больше чем в 3 раза, до 10 евро. Пожилым людям удобнее пользоваться годовым билетом, неважно, сколько они ездят.
Я еду в поликлинику и назад 1-2 остановки, в магазин и назад - 1 остановку, но у меня в одной руке трость, в другой сумка с продуктами, с одноразовым билетом не поиграешь. Очень жаль! Может муниципалитет даст совет, а не будет сожалеть?“, – вопрошала Станислава.
Вильнюсский муниципалитет сравнивал будущие цены с ценами в соседних столицах, однако читатели Delfi представили иные данные.
„Вильнюсский муниципалитет дает неверную информацию по Таллинну, пишет, что билет там стоит 2 евро. Однако муниципалитет умалчивает информацию о том, что горожане пользуются общественным транспортом там бесплатно! Гости города платят за проезд в течение нескольких дней.
Решение муниципалитета поднять цену за 30 минут поездки до цены за 60 минут поездки не отвечает принципам справедливости и разумности“, – писала Виргиния.
Цены сравнивал и Ауримас.
„Хочу выразить свое неудовольствие в связи с тем, что муниципалитет, объясняя повышение цен для людей, которым придется за 30 минут поездки платить как за час, использует только удобные примеры соседних стран.
Давайте сравним с другими странами, где прожиточный уровень как в Вильнюсе.
В Чехии 30-минутный билет с метро (!) – ~1.2 евро. В Варшаве есть даже 20-минутные билеты по 3.4 злотых (~0.81 евро), в городе тоже есть метро. В Братиславе выбор временных билетов еще больше, полчаса стоят 1.1 евро.
Хочется ответственности от муниципалитета, не промывайте людям мозги, будто подорожание 30-минутного билета в два раза это подарок. Я так понимаю, что если бы не этот „подарок“, то цена выросла бы в 4 раза, а не в два?“, – вопрошал он.
Жители считают, что некоторые цены подсчитаны нелогично. Больше всего критикуют дневной билет.
„Обратите внимание Вильнюсского муниципалитета на стоимость дневного билета. Он будет стоить 7,5 евро.
Это много и нелогично.
Одноразовый билет будет стоить 1,25 евро. Чтобы окупился дневной билет, надо ехать на транспорте 6 раз по часу. Чтобы такой билет был выгоден, надо ездить еще больше раз - 7 и больше.
Представьте, ездит ли обычный человек 7 и больше раз на транспорте в день. Это поездки, которые займут не меньше 3 часов в день. Кто столько времени проводит в общественном транспорте? Это нелогично.
Даже если сравнить с месячным билетом (он будет стоить 38 евро), это 5 дневных билетов (5x7,5=37,5 евро). Часть дневного билета очень непропорциональна. Цена за него не должна быть больше, чем за 4 часовых билета. тогда уже 5-ый раз будет бесплатным (4x1,25=5 евро). Такая цена была бы логичной и справедливой“, – писал Ричардас.
Вильнюсский муниципалитет отреагировал на возмущение вильнюсцев.
„Мы видим критику за отказ от 30-минутного билета, поэтому хотим объяснить, почему принято такое решение. По данным 2024 г., 2/3 пассажиров едут на транспорте больше 30 минут. С учетом этого было решено оставить один вариант - 60-минутный билет.
Сначала хотели поднять цену на 30-минутный до 1,25 евро, но приняли компромиссное решение и за 60 минут можно будет платить 1,25 евро. Использование двух вариантов было неверным решением, поскольку это осложняло администрирование, применение границ толерантности при контроле, поэтому мы предлагаем билеты, которые действуют дольше.
Опыт других стран показал, что в крупных городах для удобства лучше использовать билет одного типа. Например, в Риге билет на 90 минут стоит 1,50 евро, в Таллине 60 минут – 2 евро. При такой ценовой политике город призывает жителей пользоваться долгосрочными билетами, предлагая на них более привлекательные цены“, – сказано в комментарии.