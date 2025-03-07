После решения о подорожании услуг общественного транспорта в столице: за что я должна платить?

„Хочу и я поддержать мнение о том, что действия вильнюсских властей нелогичны. Я, как и многие люди, еду на работу 20-25 минут, за это придется платить 1,25 евро. Месячный билет мне не нужен, я работаю две недели в месяц.

Еще один пример – я еду за ребенком в детский сад на общественном транспорте, поскольку рядом нет парковок. Поездка длиться 10 минут: почему я должна платить за час? Вывод - надо ездить „зайцем“, – писала она.

Я живу в Новой Вильне, мне до центра 20-25 минут, вопрос: почему я должна платить за час?

„Очень жаль, что вильнюсский горсовет снова думает только о своих потребностях. Я не знаю, откуда взяли данные, будто лишь треть пассажиров пользуется 30-минутными билетами.

Читательница Delfi написала, что все ее поездки по Вильнюсу занимают не больше 30 минут. Она не понимает, откуда взялись данные, будто этими билетами пользовалось меньшинство пассажиров.

Я инвалид первой группы, хожу с тростью после операции, поскольку одну ногу подволакиваю. Мне 70 лет. Я пенсионерка. Получаю пенсию. Еду из дома в поликлинику 7-8 минут, сейчас пользуюсь 30-минутным билетом. За час я не смогу доехать, сходить к врачу и вернуться домой, придется использовать два билета по часу. Ненормально.

„В транспорте зимой грязно, воняет, там холодно, особенно это касается старых автобусов и троллейбусов. Полно неаккуратных людей, бездомных, некоторые спят в автобусах и троллейбусах, страшно находиться рядом с ними. Водители грубые, не подъезжают к обочине. За что платить?

Когда повышают цены, хочется качества. К сожалению, другая читательница Delfi отметила, что условия в транспорте, особенно зимой, ужасные.

Власть показывает, что ее не волнует наше благосостояние, устойчивость, зеленый Вильнюс остается только „на бумаге“. Жаль, что я голосовала за этого мэра“, – писала женщина.

Я люблю ходить и хожу. Поликлиника в Науяместисе. Я бы могла идти домой пешком, но дорога идет в гору, мне тяжело, я задыхаюсь. Приходится ехать? Дети работают, у них свои семьи.

Если надо, повышайте цены, но не настолько. Я часто езжу к врачам, машиной не управляю, значит, большая часть моей пенсии уйдет на транспорт. А еще лекарства. А еще продукты. Как жить?“, – вопрошала читатель.

Билеты подорожали не только для работающих людей, но и для пенсионеров.

„Стариков старше 80 лет в Вильнюсе обидели. Годоой билет, который сейчас стоит 2,80 евро подорожал больше чем в 3 раза, до 10 евро. Пожилым людям удобнее пользоваться годовым билетом, неважно, сколько они ездят.