После рекордного тепла в Литву идет похолодание

Будет облачно, с небольшими прояснениями на юге страны. В большинстве районов ожидаются смешанные осадки: на севере мокрый снег, на юге – дождь. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Во многих местах его порывы достигнут 15–20, у моря 23 м/с. Днем будет всего 2–7 градусов тепла.

В четверг ночью зона низкого атмосферного давления уйдет, станет больше прояснений. Во многих районах прогнозируют осадки: и небольшой дождь, и мокрый снег. Будет дуть неспокойный ветер северных направлений, местами порывы достигнут 15–17 м/с. Будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Местами возможен гололед.