После рекордно холодной ночи зима не уйдет: температура снизится до -16

„В пятницу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, выпадет немного снега, прояснения будут редкими. С пятницы с севера, через Скандинавию, придет антициклон Финя, который принесет холодный воздух“, – предупредила синоптик.
На востоке Балтийского региона и в Литве выходные будут очень холодными.
„В начале следующей недели с северо-востока придет влажный и неспокойный циклон. Усилится ветер, будет пасмурно, пойдет снег, немного отпустят холода.
По нынешним данным, во второй половине следующей недели осадков не ожидается, чаще будет светить солнце, поэтому снова похолодает, особенно холодными будут ночи“, – прогнозировала синоптик.
В пятницу ночью во многих районах, а днем местами выпадет снег. Ночью будет 4–8°C, на северо-востоке и на востоке 9–12°C, днем 1–4°C мороза.
В субботу время от времени будет идти снег, обильными осадки будут на западе и у моря. Ночью 8–13°C, днем 1–6°C мороза.
В воскресенье осадки будут скорее символическими, больше всего осадков будет у моря. Ночью 9–14°C мороза, на северо-востоке и на востоке будет холоднее всего, у моря 5–7°C мороза, днем 3–8°C мороза.
В понедельник местами небольшой снег, больше осадков будет днем. Ночью 8–13°C мороза, на северо-востоке и на востоке будет холоднее всего, у моря 2–7°C мороза, днем от 3 градусов мороза до 1°C тепла, теплее будет у моря и на западе страны.
Во вторник время от времени прогнозируют небольшие осадки, больше осадков будет ночью. Ночью 5–10°C мороза, у моря 1–3°C мороза, днем от 2 до 2°C, теплее будет у моря и на западе страны.
В среду время от времени будет идти снег, больше осадков будет на севере и на северо-востоке. Ночью 2–6°C мороза, на востоке 7– 9°C мороза, днем от 0 до 4°C мороза, теплее будет у моря и на западе страны - 2°C.
В четверг без осадков. Ночью 9–14°C градусов мороза, на востоке до 16°C градусов мороза, днем 3–8°C, холоднее будет на востоке страны.