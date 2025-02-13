После рекордно холодной ночи зима не уйдет: температура снизится до -16

В пятницу ночью во многих районах, а днем местами выпадет снег. Ночью будет 4–8°C, на северо-востоке и на востоке 9–12°C, днем 1–4°C мороза.

По нынешним данным, во второй половине следующей недели осадков не ожидается, чаще будет светить солнце, поэтому снова похолодает, особенно холодными будут ночи“, – прогнозировала синоптик.

„В начале следующей недели с северо-востока придет влажный и неспокойный циклон. Усилится ветер, будет пасмурно, пойдет снег, немного отпустят холода.

На востоке Балтийского региона и в Литве выходные будут очень холодными.

„В пятницу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, выпадет немного снега, прояснения будут редкими. С пятницы с севера, через Скандинавию, придет антициклон Финя, который принесет холодный воздух“, – предупредила синоптик.

В субботу время от времени будет идти снег, обильными осадки будут на западе и у моря. Ночью 8–13°C, днем 1–6°C мороза.

В воскресенье осадки будут скорее символическими, больше всего осадков будет у моря. Ночью 9–14°C мороза, на северо-востоке и на востоке будет холоднее всего, у моря 5–7°C мороза, днем 3–8°C мороза.

В понедельник местами небольшой снег, больше осадков будет днем. Ночью 8–13°C мороза, на северо-востоке и на востоке будет холоднее всего, у моря 2–7°C мороза, днем от 3 градусов мороза до 1°C тепла, теплее будет у моря и на западе страны.