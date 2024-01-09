После реконструкции открыт Вильнюсский приют для животных

"Повсюду отапливаемые полы, вольеры с перегородками, стекла в нижней части вольеров тонированные, чтобы животные не видели друг друга", – сказала глава учреждения Агне Жебене.

По ее словам, сейчас в приюте находятся 33 собаки и 29 кошек – заполнено около 40% мест. Всего в этом приюте смогут разместить по 100 собак и кошек. В приюте будет работать кабинет по стерилизации уличных животных.

"В прошлом году мы стерилизовали 1000 уличных кошек", – сказала Жебене.