После проверки системы оповещения населения – камень в огород LT72

Отмечащт и недочеты LT72 – это страница, на которой дана основная информация о том, как надо действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, однако на этом сайте сложно найти информацию о проведении проверки систем.

„Через 5 минут я получил сообщение, когда открыл url lt72 , значит систему надо корректировать“, – писал он.

Специалист по безопасности Марюс Перещюс писал на Facebook, что он получил сообщение через 5 минут после того, как включили сирены.

Во время проверки сирены были включены около 3 минут, с 11.52 до 11. 55 ч. После этого Литовское радио и телевидение, а также региональные радиостанции и телевидение передавали полезную информацию и рекомендации.

Рассылка сообщений началась в 11.52 ч. и длилась до 12 ч.

Delfi проверил сайт LT72.lt. На самом деле, на сайте нет информации о том, что 30 апреля проводят проверку действия системы. Последняя информация об этом была дана 29 апреля, но ее уже надо искать, на видном месте этой информации нет.

Проверки системы оповещения в Литве проводят с 2012 года несколько раз в год. Звучат сирены, а жителям на телефоны рассылают короткие сообщения.

Представитель Bitė Lietuva Каролис Шпиляускас сказал, что если на ваш телефон не пришло сообщение, проверьте все ли настройки включены.

„Это легко сделать в операционных системах iOS и Android“, – сказал он.