2025.04.30 14:34

После проверки системы оповещения населения – камень в огород LT72

 
Русне Валаткайте
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Gyventojų perspėjimo sirenos testavimas
Gyventojų perspėjimo sirenos testavimas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

30 апреля в Литве прошла проверка системы оповещения жителей. Департамент пожарной безопасности и спасения во время проверки включил сирены, жителям на телефоны разослали сообщения.

Рассылка сообщений началась в 11.52 ч. и длилась до 12 ч.

Во время проверки сирены были включены около 3 минут, с 11.52 до 11. 55 ч. После этого Литовское радио и телевидение, а также региональные радиостанции и телевидение передавали полезную информацию и рекомендации.

Специалист по безопасности Марюс Перещюс писал на Facebook, что он получил сообщение через 5 минут после того, как включили сирены.

„Через 5 минут я получил сообщение, когда открыл url lt72, значит систему надо корректировать“, – писал он.

Отмечащт и недочеты LT72 – это страница, на которой дана основная информация о том, как надо действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, однако на этом сайте сложно найти информацию о проведении проверки систем.

Delfi проверил сайт LT72.lt. На самом деле, на сайте нет информации о том, что 30 апреля проводят проверку действия системы. Последняя информация об этом была дана 29 апреля, но ее уже надо искать, на видном месте этой информации нет.

LT72.lt

Проверки системы оповещения в Литве проводят с 2012 года несколько раз в год. Звучат сирены, а жителям на телефоны рассылают короткие сообщения.

Ernestas Trunovas

Представитель Bitė Lietuva Каролис Шпиляускас сказал, что если на ваш телефон не пришло сообщение, проверьте все ли настройки включены.

Karolis Špiliauskas

„Это легко сделать в операционных системах iOS и Android“, – сказал он.

В телефонах iPhone надо выбрать „Настройки“ (Settings), далее „Сообщения“ (Notifications) и Government Alerts, там есть три варианта: AMBER Alerts, Alert Level-2 и Alert Level-3. Все эти уровни надо включить.

„iPhone“ nustatymai

В телефонах Samsung заходите в „Настройки“, выбирайте „Безопасность и угроза“ и „Беспроводные уведомления о ЧП“. Включите „Разрешить все уведомления“ и все уровни: LT-Alert, LT-Alert, LT-Amber и „Проверочные предупреждения“.

„Samsung“ nustatymai

Если у вас обычный мобильный телефон, надо выбрать сеть 2G (GSM).

Arnoldas Lukošius

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