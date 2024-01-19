После проверки автобусов из Беларуси назначены штрафы, пассажиры продолжили путь пешком

 
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Vilniaus autobusų stotis
Vilniaus autobusų stotis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Литовская администрация безопасного транспорта (ЛАБТ) с июля 2023 г. регулярно проверяет зарегистрированные в Беларуси автобусы, которые возят пассажиров в Литву и назад. 16 января была проведена проверка, в ходе которой выяснили, что у двух водителей не было необходимых документов.

В результате пришлось высадить пассажиров, и они пешком пошли на автовокзал, водителю за нарушения назначили штраф в размере 2500 евро. На сегодняшний день администрация проверила 47 зарегистрированных в Беларуси автобусов. Нарушения были зафиксированы почти во всех из них.

В 24 случаях у компаний по перевозке пассажиров не было необходимых разрешений, а в 25 – установлены нарушения режима управления и отдыха.

"Мы видим, что манипулируют перевозками пассажиров: заявляют, что рейс заказной, а потом выясняется, что на самом деле он регулярный, а это уже нарушение. Бывает и такое, что говорят будто везут группу людей (экскурсию), но в одну сторону везут одних, а в другую - уже других. Это грубое нарушения договоренности между литовским и белорусским правительством "О международных перевозках на автотранспорте", – сказал директор администрации Генюс Лукошюс.

В прошлом году белорусские перевозчики попали в группу риска, поэтому администрация постоянно их проверяет. Количество нарушений не уменьшается, поэтому в будущем число проверок не сократится. За нарушения назначают штрафы в размере 2500-3000 евро. За повторное нарушение 3000-3500 евро.

Для нерегулярной перевозки пассажиров перевозчик должен получить разрешение на конкретную поездку. Квотами на такие поездки страны обменивались ежегодно, однако с начала войны в Украине такой обмен не проводится.

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