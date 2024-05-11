2024.05.11 07:36

После прохладных, но солнечных выходных придет потепление

 
ru.DELFI.lt
Pavasaris dvare
Pavasaris dvare
ФОТО: Organizacijos nuotr.
В субботу день будет без дождя и во многих районах без туч и облаков.

Облачность может сохранится разве что на юго-западе страны. Днем появятся небольшие облака, но они не будут закрывать солнце, будет достаточно ясно. Осадков в этот день не ожидается. Будет дуть сильный северо-западный ветер, местами до 15 м/с.

В Литве будет прохладно, несмотря на солнце воздух прогреется только до 11–16 градусов тепла.

В ночь на воскресенье небо местами будет ясным, осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 0–3 градуса тепла, на Куршской косе будет 4–5 градусов выше нуля. В воздухе и местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1–6 градусов мороза.

В воскресенье днем небо будет ясным, ожидается солнечная и сухая погода. Днем будет 12–17 градусов тепла.

В понедельник вероятность осадков невелика. Ветер ослабеет до 2–7 м/с. Ночью будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы во многих районах заморозки до 0–5 градусов, днем 14–19 градусов тепла.

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