После приятных выходных – хорошие новости: ждет теплая, хоть и дождливая погода

В ночь на субботу усилится зона высокого атмосферного давления. На севере будет немного облаков, поэтому там будет прохладнее. Осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман. В большинстве районов будет 4-9, на севере 1-3 градусов тепла. На севере ожидаются заморозки до 0-4 градусов.

В выходные погода будет сухой и приятной. В субботу днем в небе будет появляться солнце. Осадков не ожидается. Днем будет 10-15 градусов тепла.

В ночь на воскресенье антициклон продвинется на восток, однако Литва еще останется в зоне его влияния. Вероятность осадков невелика. Температура ночью составит 1-6, на юго-востоке 8 градусов тепла. Местами ожидаются заморозки до 5 градусов тепла.