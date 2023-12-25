После предупреждений ДГБ Литвы – политики "реанимировали" тему ограничений в отношении белорусов

И сами инициаторы не уверены в том, что их предложение может дать положительный результат, но все же делают попытку.
"Мы предлагаем дать по тормозам", – сказал LNK глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Этот вопрос в Литве обсуждается с весны, когда парламент принял ограничения для граждан России, а президент Гитанас Науседа наложил вето, поскольку хотел, чтобы аналогичные ограничения распространялись и на белорусов. Тогда белорусы собрались на акцию у парламента, парламент отклонил вето президента.
"Спасибо, Литва!", – скандировали тогда собравшиеся.
Летом в Беларусь перебрались наемники Wagner, поэтому дискуссия об ограничениях снова возобновилась. Но в парламент приехала Светлана Тихановская и попросила ничего не менять.
"Надо различать белорусов и россиян и белорусский режим и белорусских людей", – сказала тогда Тихановская.
Наступила зима, и три консерватора – Кащюнас, Аудронюс Ажубалис и Паулюс Саударгас – зарегистрировали поправки, чтобы все же ограничили выдачу вида на жительство белорусам.
"Причина ясна, ведь есть новая оценка наших спецслужб, они отмечают, что угроза растет", – сказал LNK Саударгас. Утверждают, что в их числе есть и шпионы.
Глава ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что активность шпионов белорусского КГБ в Литве рекордная.
"Посчитайте, в 2025 г. у нас будет 100 000. Я бы сказал, что это уже значимая сила. Как бы там ни было, настанет время, когда перейдут черту, и мы уже не сможем справиться", – сказал LRT Яунишкис.
Правда, даже не все консерваторы уверены в том, что надо ограничивать выдачу вида на жительство белорусам.
"Мы это обсудим, потому что публично высказанная главой ДГБ информация вызывает беспокойство", – сказала LNK староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.
"Это решение предлагает не правительство, а депутаты, которые уже прежде отличались такой, скажем, ястребиной политикой в сфере миграции", – сказал староста фракции Партии свободы Витаутас Миталас.
Часть оппозиции говорит, что если не белорусы, то приедут другие.
"Потребность, предложение будет заполнено Северной Африкой, другими странами – Татарстаном, Туркменистаном, другими "станами", их жителей и без того у нас много", – сказал LNK лидер Партии труда Андрюс Мазуронис.
А вот "крестьяне" и весной поддержали вето президента.
Лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис сказал, что предупреждения ДГБ - это уже серьезно.
"Невозможно ни проверить, ни гарантировать реальность угрозы. Это уже реальная угроза безопасности, этот поток надо останавливать", – сказал Сквернялис.
Ограничения касались бы только вновь прибывающих белорусов. Тех, кто уже находится в Литве, это не коснулось бы, они могли бы продлить вид на жительство без проблем.
Кроме того, предлагают исключение, которое не касается россиян: Литва останется открытой для высококвалифицированных специалистов из Беларуси.
Инициаторы поправок надеются, что парламент рассмотрит поправки еще во время этой сессии.
"Если депутатам не хватает аргументов – и аргументов ДГБ, то я не знаю, что должно происходить, чтобы их убедить принять такой компромиссный вариант", – сказал Кащюнас.
Многие приехавшие в Литву белорусы – экономические мигранты.
По данным Департамента миграции, в Литве проживает 4000 высококвалифицированных специалистов, на гуманитарной основе вид на жительство получили 770 белорусов.
Если будут приняты предложенные поправки, то гуманитарный коридор останется.