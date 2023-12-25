После предупреждений ДГБ Литвы – политики "реанимировали" тему ограничений в отношении белорусов

Наступила зима, и три консерватора – Кащюнас, Аудронюс Ажубалис и Паулюс Саударгас – зарегистрировали поправки, чтобы все же ограничили выдачу вида на жительство белорусам.

"Надо различать белорусов и россиян и белорусский режим и белорусских людей", – сказала тогда Тихановская.

Летом в Беларусь перебрались наемники Wagner, поэтому дискуссия об ограничениях снова возобновилась. Но в парламент приехала Светлана Тихановская и попросила ничего не менять.

"Мы предлагаем дать по тормозам", – сказал LNK глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас . Этот вопрос в Литве обсуждается с весны, когда парламент принял ограничения для граждан России , а президент Гитанас Науседа наложил вето, поскольку хотел, чтобы аналогичные ограничения распространялись и на белорусов. Тогда белорусы собрались на акцию у парламента, парламент отклонил вето президента.

И сами инициаторы не уверены в том, что их предложение может дать положительный результат, но все же делают попытку.

"Причина ясна, ведь есть новая оценка наших спецслужб, они отмечают, что угроза растет", – сказал LNK Саударгас. Утверждают, что в их числе есть и шпионы.

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что активность шпионов белорусского КГБ в Литве рекордная.

"Посчитайте, в 2025 г. у нас будет 100 000. Я бы сказал, что это уже значимая сила. Как бы там ни было, настанет время, когда перейдут черту, и мы уже не сможем справиться", – сказал LRT Яунишкис.

Правда, даже не все консерваторы уверены в том, что надо ограничивать выдачу вида на жительство белорусам.

"Мы это обсудим, потому что публично высказанная главой ДГБ информация вызывает беспокойство", – сказала LNK староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

"Это решение предлагает не правительство, а депутаты, которые уже прежде отличались такой, скажем, ястребиной политикой в сфере миграции", – сказал староста фракции Партии свободы Витаутас Миталас.

Часть оппозиции говорит, что если не белорусы, то приедут другие.