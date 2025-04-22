2025.04.22 09:17

После праздников - переменчивая погода

 
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Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Во вторник погоду в Литве будет определять зона пониженного атмосферного давления. Несмотря на то, что в течение дня ожидается ясная погода, во многих районах возможны кратковременные дожди. Более сухой останется только восточная окраина страны.

Местами ожидаются грозы с дождем, местами возможен град. Ветер будет переменчивого направления, с усилением до 6–11 м/с, во время гроз порывы могут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха будет меняться — во многих районах потеплеет до 20–25 °C, но на западе будет прохладнее — 14–19 °C.

В среду ночью во многих местах, в том числе на востоке Литвы, пройдут кратковременные дожди. Более сухой останется только западная окраина страны. Местами ожидаются грозы, местами туман ухудшит видимость. Ветер будет слабый, северный и северо-западный, 3–8 м/с. Самые низкие температуры составят 6–11 °C, а в северо-западных регионах — всего 3–5 °C.

В среду осадков будет меньше — преобладает ясное небо, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный, северный, со скоростью 4-9 м/с. Максимальная температура днем ​​составит 16–21 °C.

Во второй половине недели в некоторых местах по-прежнему возможны кратковременные дожди.

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