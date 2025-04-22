После праздников - переменчивая погода

Местами ожидаются грозы с дождем, местами возможен град. Ветер будет переменчивого направления, с усилением до 6–11 м/с, во время гроз порывы могут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха будет меняться — во многих районах потеплеет до 20–25 °C, но на западе будет прохладнее — 14–19 °C.

В среду ночью во многих местах, в том числе на востоке Литвы, пройдут кратковременные дожди. Более сухой останется только западная окраина страны. Местами ожидаются грозы, местами туман ухудшит видимость. Ветер будет слабый, северный и северо-западный, 3–8 м/с. Самые низкие температуры составят 6–11 °C, а в северо-западных регионах — всего 3–5 °C.