После пожара планетарий нельзя будет посетить во время мероприятия Open House Vilnius 2025": экскурсии отменяются

„Мы все ждали возможности посетить бывший планетарий, наши волонтеры готовились к экскурсиям. Но иногда обстоятельства меняются“, – сказано в пресс-релизе Open House Vilnius.

Пожар нанес определенный ущерб, поэтому посетить здание в выходные дни не получится. Экскурсии в центре STEAM отменяются.

Однако в программе остается больше 50 других зданий, фестиваль состоится 10–11 мая. Open House Vilnius – выходные дни, посвященные архитектуре, они позволяют познакомится с городом через пространства, которые обычно закрыты для посещения.