2025.05.05 14:03

После пожара планетарий нельзя будет посетить во время мероприятия Open House Vilnius 2025": экскурсии отменяются

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje dega planetariumas
Vilniuje dega planetariumas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В Вильнюсе в выходные состоится мероприятие Open House Vilnius. Один объект, о котором заявлялось в программе – Вильнюсский центр STEAM, в бывшем планетарии, посетить не удастся. Организаторы сообщают, что из-за пожара, который произошел на прошлой неделе, посетить этот объект не получится, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Мы все ждали возможности посетить бывший планетарий, наши волонтеры готовились к экскурсиям. Но иногда обстоятельства меняются“, – сказано в пресс-релизе Open House Vilnius.

Пожар нанес определенный ущерб, поэтому посетить здание в выходные дни не получится. Экскурсии в центре STEAM отменяются.

Однако в программе остается больше 50 других зданий, фестиваль состоится 10–11 мая. Open House Vilnius – выходные дни, посвященные архитектуре, они позволяют познакомится с городом через пространства, которые обычно закрыты для посещения.

Организаторы надеются, что центр STEAM будет участвовать в программе в следующем году, когда здание снова сможет принимать посетителей.

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