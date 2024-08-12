2024.08.12 09:14

После пожара на Запорожской АЭС радиационный фон в Литве не изменился

 
ELTA
ru.DELFI.lt
После пожара на Запорожской АЭС радиационный фон в Литве не изменился
После пожара на Запорожской АЭС радиационный фон в Литве не изменился

После фиксации пожара на территории Запорожской АЭС радиационный фон в Литве не изменился, сообщают в Центре радиационной безопасности.

„В СМИ и социальном пространстве появились сообщения о пожарах на Запорожской АЭС, которая находится более чем в 900 км от Литвы. Хотим успокоить жителей Литвы, специалисты по радиационной безопасности постоянно (24/7) следят за радиационным фоном в Литве, который не изменился и у жителей нет причин для беспокойства“, - говорится в сообщении Центра радиационной безопасности в Facebook.

О том, что на Запорожской АЭС, занятой российскими военными, произошел пожар, стало известно вечером в воскресенье. В результате пожара Москва и Киев обменялись обвинениями. Президент Украины Владимир Зеленский также поделился сообщением о пожаре. По его словам, хотя показатели радиации в норме, нельзя чувствовать себя в безопасности, пока этот объект находится под контролем оккупационных российских войск.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии