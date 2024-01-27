После по-зимнему приятных выходных снова наступит оттепель

На западе Литвы небо заволокут густые облака, а на востоке время от времени возможны прояснения. На западе местами выпадут небольшие осадки. Прогнозируют гололед. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на воскресенье местами возможны небольшие осадки, гололед. Возможен туман. Утром будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на востоке местами 5–10 градусов мороза.

В воскресенье днем ситуация не изменится. Местами возможны небольшие осадки. Будет скользко. После обеда от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.