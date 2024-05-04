2024.05.04 10:28

После по-летнему теплых выходных синоптики обещают изменения, которые начнутся со следующей недели

 
ru.DELFI.lt
Погоду в ближайшие сутки определит зона более высокого давления, поэтому в субботу также будет ясно, без сильного ветра, местами может выпасть пару капель дождя, в других регионах будет небольшая облачность и без значительных осадков.

Преобладающий ветер будет менять направление, 5-10 м/с. Днем во многих районах Литвы должно прогреться до 18-23 градусов тепла, а в некоторых местах, когда солнце пригреет, температура воздуха достигнет 25 градусов тепла. Ночь с субботы на воскресенье будет сухой.

Ветер по-прежнему будет переменным, слабым. Самая низкая температура воздуха напомнит вам о предыдущих ночах и будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла.

В воскресенье местами кратковременный дождь, местами грозы. Ветер будет дуть умеренной силы, 4-9 м/с, местами усилится до 13 м/с. Максимальная температура воздуха в дневные часы достигнет 17-22 градусов, местами прогреется до 23-25 градусов.

В начале следующей недели во многих местах пройдут дожди, местами грозы. Весь день в понедельник ветер будет меняться, его скорость достигнет 5-10 м/с. Температура воздуха в ночь на понедельник будет 6-11 градусов тепла, а днем повысится до 12-17 градусов тепла, местами до 20 градусов тепла.

Со вторника немного похолодает, ночью местами на поверхности почвы снова образуются заморозки, но дождя будет мало, по крайней мере, в первой половине недели, а если и будет, то он будет коротким и скудным.

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