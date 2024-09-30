После первых заморозков – прогноз синоптика: уже ясно, каким будет начало октября

„Немного выделяются юго-восточные районы – Вильнюсский и Укмергский округ, здесь вероятность заморозков будет ниже. На остальной части территории прогнозируют заморозки 0-5 градусов.

Синоптик ЛГМС Витаутас Паташюс сказал Delfi, что в ближайшую ночь снова в большинстве районов ожидаются заморозки.

Синоптики отметили, что в понедельник вероятность осадков невелика. Днем будет 11–16 градусов тепла.

Самые сильные заморозки в воздухе (на высоте 1,5 м) фиксировались:

„Самые сильные заморозки на поверхности почвы фиксировались (на высоте до 5 см):

Специалисты Литовской гидрометеорологической службы сообщают, что в первый раз этой осенью минувшей ночью фиксировались заморозки.

Во вторник уже в большинстве районов возможны дожди, поэтому сильного похолодания не будет. Конечно, и особого тепла уже не будет, однако в среду-четверг уже потеплеет. В ночь на пятницу снова возможны заморозки“, – сказал Паташюс.

По его словам, нельзя сказать, что начало октября будет очень теплым, поскольку ночи будут холодными, но днем температура будет еще достаточно высокой.

„Завтра будет 7-12, а в среду уже 9-14 градусов тепла. А 4 октября днем будет 16 градусов выше нуля. Иными словами, дни будут теплыми, но дождливыми.