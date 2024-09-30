После первых заморозков – прогноз синоптика: уже ясно, каким будет начало октября

Специалисты Литовской гидрометеорологической службы сообщают, что в первый раз этой осенью минувшей ночью фиксировались заморозки.
„Самые сильные заморозки на поверхности почвы фиксировались (на высоте до 5 см):
в Казлу Руде – -5,4°C;
в Шакяй и Таураге – -4,3°C;
в Паневежисе – -4,2°C;
в Шяуляй– -4,1°C.
Самые сильные заморозки в воздухе (на высоте 1,5 м) фиксировались:
в Казлу Руде – -2,1°C
в Шакяй – -1,4°C
в Акмяне – -0,9°C
в Шилуте и Юрбаркасе – -0,6°C“, – сообщают синоптики.
Синоптики отметили, что в понедельник вероятность осадков невелика. Днем будет 11–16 градусов тепла.
Синоптик ЛГМС Витаутас Паташюс сказал Delfi, что в ближайшую ночь снова в большинстве районов ожидаются заморозки.
„Немного выделяются юго-восточные районы – Вильнюсский и Укмергский округ, здесь вероятность заморозков будет ниже. На остальной части территории прогнозируют заморозки 0-5 градусов.
Во вторник уже в большинстве районов возможны дожди, поэтому сильного похолодания не будет. Конечно, и особого тепла уже не будет, однако в среду-четверг уже потеплеет. В ночь на пятницу снова возможны заморозки“, – сказал Паташюс.
По его словам, нельзя сказать, что начало октября будет очень теплым, поскольку ночи будут холодными, но днем температура будет еще достаточно высокой.
„Завтра будет 7-12, а в среду уже 9-14 градусов тепла. А 4 октября днем будет 16 градусов выше нуля. Иными словами, дни будут теплыми, но дождливыми.
Если ночи будут ясными, ожидаются заморозки“, – сказал Паташюс.