После отставки Гаврилова – предупреждение политикам: осталось много неотвеченных вопросов

Гаврилов сообщил об отставке 28 января. Это решение он принял после того, как разразился скандал из-за его аккаунта в российской социальной сети „Вконтакте“, где он делился песнями об СССР, его армии и России.
Критиковали его и за фотографии 2020 года, сделанными 9 мая на Анатакальнисском кладбище. Президент Гитанаса Науседа сказал, что эта ситуация неприглядная.
Еще во вторник утром Гаврилов об отставке не говорил, но после обеда сообщил, что уходит с поста, чтобы не мешать работе Минфина.
Соцдемы не успели обсудить действия своего однопартийца.
„Я думаю, что наш приятель поступил правильно, оценив все обстоятельства. Для меня была неприемлемой его позиция, связанная с празднованием 9 мая, я туда никогда не ходил, не знаю, как там обстоят дела, но думаю, особенно в такой ситуации, как сейчас, в которой мы уже какое-то время находимся, это противоречит нашим ценностям.
Поэтому, я думаю, такое личное решение - правильное, оно решает проблему. Надо, наверное, только подумать каждый раз немного, перед тем как занять какой-то пост или вообще каждый человек должен думать в Литве, но ведь когда едешь в такси в Литве, в Вильнюсе, еще где-то, можно еще услышать русские песни и тому подобное.
Мне кажется, что нынешнее решение решило все проблемы, которые могли обсуждать на заседании фракции. Сейчас этот вопрос не обсуждали“, – сказал Delfi вице-спикер Юозас Олекас.
Ситуация с отставкой Гаврилова разрешилась быстро и неожиданно. Еще утром и речи не было об уходе, были разные оправдания, поддержку вице-министру высказал и глава Минфина, заявив, что доверяет лояльности Гаврилова. Однако уже после беда сразу после заявлений президента Гитанаса Науседы о позорной ситуации, Гаврилов объявил об отставке.
„Насколько я знаю из СМИ, коллега за несколько дней до этого обратился в Департамент госбезопасности (ДГБ), но мне кажется, здесь важнее были не юридические моменты, а моральная оценка ситуации“, – считает Олекас.
Член Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что в данной ситуации не хватило политической оценки, что, скорее всего, быстрее поставило точку в том вопросе.
„Может, соцдемов и убеждают такие объяснения, ведь часть их молчала, часть бубнила себе под нос, считая, что это несправедливо, а часть видимо думала, что ничего в этом плохого нет. Сейчас коллега Юозас хвалил Гаврилова за принятое решение. Ну, хорошо, надо было раньше, надо было не лезть. Но о чем думают соцдемы, правящее большинство, нет ли ощущения, что что-то не так, если человек упорно утверждает, что это нормально праздновать, не вспоминать, но праздновать 9 мая.
Мы на заседании фракции напомнили ему, что в 2005 г. президент Валдас Адамкус отказался лететь на 9 мая в Москву, тогдашний еврокомиссар Даля Грибаускайте отказалась, латвийцы, эстонцы отказались. А вот Гаврилов стал политиком в 2014 году, вице-министром здравоохранения, и по-прежнему отмечает 9 мая. Потом в новом правительстве пытается занять другой пост вице-министра. Соцдемы, я думаю, должны были принципиально сказать: будь добр, хватит. Министр финансов только после отставки сказал, что хорошо поступил, а до этого доверял. Премьер сказал, что обратится в ДГБ, хотя туда уже обратились.
У меня вообще есть вопрос, чья такая хорошая рука опекает Гаврилова у соцдемов, в одном правительстве он вице-министр у Шалашявичюте, сейчас снова предложили. Я в биографии нахожу одно, вернее два совпадения. И премьер и Гаврилов окончили Юридический факультет, правда, в разное время. Но одновременно они были членами юстинишкской группы Вильнюсского отделения соцдемов.
Не отсюда ли ноги растут, это ли его опека, поэтому и плюют на такие грешки и едва ли не оппозиция виновата, чего пристают. Во вторник мы слышали от Гаврилова, что не надо вносить раскол в общество разными заявлениями, не надо рубить головы. Да, не надо рубить, он сам снял свою голову, ушел. Может, и хороший парень, но я хочу, чтобы политики, правящие понимали - так нельзя“, – сказал Гентвилас.
На вопрос, кто в партии опекает Гаврилова, Олекас сказал, что никакой опеки нет.
„Я не вижу тут никакой опеки, может, какие-то личные промежутки жизни, совпадения позволяют больше узнать о человеке, пообщаться с ним. Мне кажется,он свои функции в Минздраве хорошо выполнял, поэтому о нем вспомнило новое правительство. Мы не все знаем, никто из нас не следит, где и кто российское слушает“, – сказал Олекас.
Может, проблема в том, что члены партии мало знакомы со своими однопартийцами? „Есть спецслужбы, которые такое оценивают, насколько я знаю, у него даже было разрешение на доступ к секретной информации, когда у него тот аккаунт был. Думаю, тут каждая служба должна свою работу выполнять, у нас внутри нет никаких служб, kurios чтобы каждого проверять“, – подчеркнул Олекас.
Что в таких случаях может сделать ДГБ? Влияет ли празднование 9 мая и списки советских песен на решение о выдаче разрешения на работу с секретной информацией?
„Тут много можно говорить, но начну с простого. Здесь говорилось о разрешении на работу с секретной информацией. Первое, что надо понять, это юридическое действие, это значит, что должны быть веские причины для невыдачи разрешения, размещение таких песен - не повод. Это иной момент – надежность и лояльность. Есть вопросы политического уровня, а не уровня госбезопасности. Лояльность - политический вопрос, и как мы поняли, его разрешили политически“, – сказал бывший глава ДГБ Гедиминас Грина.
На вопрос, почему политики так часто говорят о ДГБ, собеседник сказал, что это делают для того, чтобы снять с себя ответственность.
„Если политикам надо взять на себя какую-то ответственность, особенно публично, они обычно ищут причину или того, кто поможет им в принятии решения, Я думаю, что данная ситуация хорошо проиллюстрировала это, особенно в понедельник, когда все говорили, что обратятся в ДГБ. Кстати, невыдача разрешения на работу с секретной информацией может быть обжалована в суде, а любой суд так или иначе сказывается на репутации Литвы“, – сказал Грина.
„Я думаю, что решение ДГБ о невыдаче разрешения на работу с секретной информацией, была бы дополнительной крепкой картой, но она не всегда нужна. Сегодня у нас есть решение, принятое без ДГБ и мы можем не радоваться, а констатировать, что проблема решена“, – акцентировал Олекас.
Проблема решена только та, что вице-министр ушел с поста, но кто гарантирует, что подобное не повторится. Кроме того, возникает вопрос, как вообще такого человека назначают на высокий пост, еще вопрос – когда все всплыло, почему не было принципиальной реакции политиков?
„Наверное, потому что у нас нет этой информации. Сейчас говорят, что аккаунт закрыт, я ничего не понимаю, я на такие сайте не захожу, ничего не понимаю. Что касается 9 мая, мы все выяснили, сказали, что это неправильно, у уважаемого Гаврилова было много объяснений, мы сами объясняли. 9 мая я праздную День Европы. Это праздник, другой момент, о чем говорил коллега, он пытался исправиться, я верю, что в следующий раз он отметит 8 мая“, – выразил надежду Олекас.