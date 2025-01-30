После отставки Гаврилова – предупреждение политикам: осталось много неотвеченных вопросов

„Насколько я знаю из СМИ, коллега за несколько дней до этого обратился в Департамент госбезопасности (ДГБ), но мне кажется, здесь важнее были не юридические моменты, а моральная оценка ситуации“, – считает Олекас.

„Может, соцдемов и убеждают такие объяснения, ведь часть их молчала, часть бубнила себе под нос, считая, что это несправедливо, а часть видимо думала, что ничего в этом плохого нет. Сейчас коллега Юозас хвалил Гаврилова за принятое решение. Ну, хорошо, надо было раньше, надо было не лезть. Но о чем думают соцдемы, правящее большинство, нет ли ощущения, что что-то не так, если человек упорно утверждает, что это нормально праздновать, не вспоминать, но праздновать 9 мая.