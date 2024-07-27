После ошибки в подсчете результатов экзаменов 2 выпускника больше не смогут поступить в вузы, 3 – в университеты

„После изменения окончательных расчетов результатов экзаменов 2 выпускника лишились права на поступление, так как не соответствовали пороговым требованиям, а 3 не набрали средний балл по 3 необходимым для поступления в университет экзаменам, но они могут быть приняты в коллегии, если выиграют конкурс“, - сообщила в письменном комментарии Elta представитель LAMA BPO Эрика Вайткунене.
Как сообщила представитель ассоциации, подсчеты конкурсных баллов завершены, поэтому ожидается, что предварительные результаты будут обсуждены с Министерством образования, науки и спорта и вузами в пятницу.
В четверг Национальное агентство образования (НАО) проинформировало, что из-за ошибки компании, которая оцифровывает результаты экзаменов при подсчете результатов государственных экзаменов на аттестат зрелости, окончательные результаты около 5 проц. работ выпускников незначительно изменяются.
Сообщалось, что после ошибки изменяются результаты государственных экзаменов основной сессии по иностранным языкам (английский, немецкий, русский), биологии, физики, географии и результаты государственных экзаменов повторной сессии.
„В компании сообщили, что из-за технической ошибки в алгоритм расчета итогового результата экзамена не были включены исправления выбранных учеником ответов на закрытые вопросы в листе ответов. По этой причине итоговая оценка 2832 работ выпускников меняется в большую сторону, в среднем на 1,4 балла из 100, а 1044 – в меньшую, среднее изменение незначительное – 1,3 балла из 100“, - говорит временный директор НАО Айдас Алдакаускас.
Временный руководитель НАО сообщил, что пятеро выпускников из-за исправленных ошибок провалили экзамены.
„Появилось пять учеников, (...) экзамен которых будет считаться несданным“, - сказал А. Алдакаускас, не сумев сказать, аннулируют ли этим выпускникам аттестат зрелости.
В НАО отмечают, что вся обновленная информация уже поступила в LAMA BPO, поэтому процесс поступления в вузы не нарушен.