После ошибки в подсчете результатов экзаменов 2 выпускника больше не смогут поступить в вузы, 3 – в университеты

„После изменения окончательных расчетов результатов экзаменов 2 выпускника лишились права на поступление, так как не соответствовали пороговым требованиям, а 3 не набрали средний балл по 3 необходимым для поступления в университет экзаменам, но они могут быть приняты в коллегии, если выиграют конкурс“, - сообщила в письменном комментарии Elta представитель LAMA BPO Эрика Вайткунене.