2024.05.17 07:35

После обновления улицы водители не знают, как по ней ехать

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В 2020 году было решено, что Вильнюс присоединиться к числу других городов Европы, в которых появятся велосипедные улицы. Сейчас в Вильнюсе уже появились такие улицы, однако не все водители знают, можно ли по ним ездить, а если можно, то как?

После реконструкции "велосипедной" стала ул. П.Вилейшё. Водители растерялись и стали обращаться в редакцию Delfi с вопросом, как ездить по такой улице.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что движение автомобилей по таким улицам не запрещено, однако водители должны следить за знаками и выполнять Правила дорожного движения.

"На участке этой улицы от ул. Шило до ул. Слушку стоят знаки "велосипедная улица" и "Стоянка запрещена". Стоять машины могут только в определенных местах, которые отмечены знаками", - сказал Грубинскас.

По его словам, инспекторы уже проверяли, правильно ли водители паркуются на этой улице. Нарушений во время проверки не было.

"Велосипедная улица от других улиц отличается тремя особенностями: велосипедисты здесь могут ехать в любом месте дороги, не придерживаясь правой стороны, автомобилям запрещено обгонять велосипедистов, а скорость на такой улице ограничена до 30 км/ч", - сказал пресс-секретарь муниципалитета.

Грубинскас напомнил, что сейчас велосипедными стали ул. М.-К.Чюрлёнё, ул. З.Серакауско, Йоваро, П.Климо, Расейню, Тилто, А.Мицкявичаус, С.Монюшкос, Вяркю и некоторые другие улицы или их отрезки - на них стоят знаки "Велосипедная улица". Однако ул. П.Вилейшё - первая улица, которая была реконструирована по проекту "велосипедной улицы".

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