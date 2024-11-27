После облачного и дождливого периода – приятный сюрприз: его прогнозируют в выходные

Меньше осадков будет на юге страны, однако и там возможны небольшие дожди. На юго-западе прогнозируют прояснения. Днем юго-западный, западный ветер будет достигать 7–12 м/с, у моря он усилится до 15 м/с. Воздух прогреется до 3–6 градусов, у моря будет 7–8 градусов выше нуля.

В ночь на четверг местами прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь, однако возможен и мокрый снег. Местами возможен гололед. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг днем осадки ожидаются уже в большинстве районов. Местами будет идти мокрый снег. Днем будет 2–7 градусов тепла.