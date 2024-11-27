2024.11.27 07:33

После облачного и дождливого периода – приятный сюрприз: его прогнозируют в выходные

 
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Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė
Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Несмотря на то, что над Литвой прошел холодный атмосферный фронт, сильного похолодания не обещают. Ночью прошла зона дождей. В среду днем в большинстве районов время от времени также прогнозируют осадки, на западе возможен мокрый снег.

Меньше осадков будет на юге страны, однако и там возможны небольшие дожди. На юго-западе прогнозируют прояснения. Днем юго-западный, западный ветер будет достигать 7–12 м/с, у моря он усилится до 15 м/с. Воздух прогреется до 3–6 градусов, у моря будет 7–8 градусов выше нуля.

В ночь на четверг местами прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь, однако возможен и мокрый снег. Местами возможен гололед. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг днем осадки ожидаются уже в большинстве районов. Местами будет идти мокрый снег. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В конце недели погода порадует. В пятницу еще будет идти дождь, местами мокрый снег, но в выходные осадков будет намного меньше.

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