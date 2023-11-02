После новой реформы в сфере образования школы столкнулись с проблемой

 
ru.DELFI.lt
vadovėlis
vadovėlis
После реформы в сфере образования в школах начались новые проблемы. В части школ новый учебный год проходит даже без учебников. Одни учебники еще не изданы, другие не поступили, потому что у школ нет денег на их обновление. Учителя выкручиваются, как могут – одни пользуются старыми учебниками, другие - электронными версиями учебников, третьи собирают материалы из других источников. А что уже говорить о забастовках учителей, пишет rinkosaikste.lt.

Директор гимназии "Атжалинас" Кедайняйского района Гинтарас Петрулис сказал, что учебников не хватает и, наверное, не будет хватать в будущем. Правда, речь идет о бумажных, электронные версии есть и у учителей, и у детей.

"Всем известно, что новый учебный год начался без новых учебников. Но на деньги программы школ тысячелетия мы купили все учебники Eduka и пользуемся ими в интернете. Мы купили новые бумажные учебники по английскому, а остальные – следим за ситуацией, смотрим, что можно купить. На деньги министерства мы можем купить только учебники, изданные в 2023 г, но денег выделено немного – около 14 000 евро, поэтому обновить все учебники невозможно", – сказал Петрулис, заметив, что школа будет использовать старые учебники, новые будет покупать только по тем предметам, по которым программа сильно изменилась.

Та же ситуация и в Кедайняйской гимназии "Швесос".

"У всех учителей и детей есть электронные учебники Eduka. Есть бумажные учебники по географии для 9 класса, 11 классу за выделенные деньги пока ничего не можем купить, поскольку в списке есть лишь один учебник по истории. Для младших классов учебники есть, хуже с учебниками для старших классов, их нет, мы их ждем. Мы хотим сравнить учебники разных издательств, чтобы не покупать кота в мешке", – сказала директор гимназии Виолета Люткене.

Директор Дотнувской основной школы Римантас Урбонавичюс сказал, что нехватка учебников - не самая большая проблема.

"Тут проблемы нет. Все построено на договоренности – ведь министерство сказало, что можно использовать старые. Ведь математика остается математикой, грамматика литовского остается неизменной, что-то меняется в истории и географии. Но учитель сам может собрать 30% материала из разных источников", – сказал директор.

Он сказал, что хуже не отсутствие учебников, а нехватка учителей.

"Учителей не хватает, чтобы найти кого-то много усилий надо приложить. Находим пожилых, вот пришли два математика, обеим больше 70 лет, ушла с работы учитель этики, нужна новая. Учителей не хватает, но что делать? Не скажешь ведь родителям и детям, знаете, нет учителя, уроков не будет. Выкручиваемся, как можем", – сказал директор и заметил, что министерство могло бы покупать меньше компьютеров, а вместо этого поднять зарплаты для учителей.

С ним согласен и директор гимназии в Шете Миндаугас Данилявичюс. По его словам, ежегодно поиск учителей - серьезный вызов. По словам Данилявичюса, хорошему учителю учебники не очень-то и нужны.

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