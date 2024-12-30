После Нового года начнется настоящая зима, придет атлантический циклон

Днем будет пасмурно. В большинстве районов прогнозируют дожди, на западе - интенсивные дожди. Ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с. Температура поднимется до 3–7 градусов тепла.
В последний день уходящего года с запада придет небольшой циклон. Ночью его центр пройдет рядом с Литвой, поэтому ожидаются интенсивные осадки, в основном дождь. Обильные дожди пройдут в Жемайтии. По-прежнему будет дуть сильный ветер - 15–17 м/с, у моря 18–20 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла.
Во вторник днем циклон начнет уходить, осадков станет меньше. Дожди пройдут еще во многих районах, однако не будут обильными. Будет дуть сильный ветер, у моря порывы ветра до 15–18 м/с. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.
В Новогоднюю ночь придет еще один активный циклон, который принесет немало осадков.
Ночью будет идти снег, местами мокрый, у моря дождь.
В среду днем осадки охватят большую часть территории страны, на западе будет идти дождь, а на востоке - мокрый снег. Ожидается сильный ветер - 15–20 м/с, у моря до 25 м/с. В Новогоднюю ночь будет 0–4, днем 3–7 градусов тепла.
В четверг в Литву придет еще один атлантический циклон, который принесет интенсивные осадки. Прогнозируют снег и мокрый снег, сильный ветер. Местами возможны метели. Днем порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря и на юге порывы ветра будут еще сильнее.
Ночью будет 3-4 градуса мороза на севере страны, на юге и у моря будет 1 градус тепла. Местами гололед. Днем будет 1–6 градусов тепла, только у границы с Латвией будет чуть ниже 0.
В пятницу ветреный циклон уйдет, однако сохранится зона низкого атмосферного давления. Ночью местами, днем во многих районах выпадет небольшой снег. Все еще будет дуть довольно сильный ветер. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем от 4 градуса мороза до 1 градуса тепла. Во многих районах ожидается гололед.
В ближайшие выходные погода будет зимней: похолодает, выпадет снег, ожидается сильный ветер.