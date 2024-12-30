После Нового года начнется настоящая зима, придет атлантический циклон

Во вторник днем циклон начнет уходить, осадков станет меньше. Дожди пройдут еще во многих районах, однако не будут обильными. Будет дуть сильный ветер, у моря порывы ветра до 15–18 м/с. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

В последний день уходящего года с запада придет небольшой циклон. Ночью его центр пройдет рядом с Литвой, поэтому ожидаются интенсивные осадки, в основном дождь. Обильные дожди пройдут в Жемайтии. По-прежнему будет дуть сильный ветер - 15–17 м/с, у моря 18–20 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла.

Днем будет пасмурно. В большинстве районов прогнозируют дожди, на западе - интенсивные дожди. Ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с. Температура поднимется до 3–7 градусов тепла.

В Новогоднюю ночь придет еще один активный циклон, который принесет немало осадков.

Ночью будет идти снег, местами мокрый, у моря дождь.

В среду днем осадки охватят большую часть территории страны, на западе будет идти дождь, а на востоке - мокрый снег. Ожидается сильный ветер - 15–20 м/с, у моря до 25 м/с. В Новогоднюю ночь будет 0–4, днем 3–7 градусов тепла.

В четверг в Литву придет еще один атлантический циклон, который принесет интенсивные осадки. Прогнозируют снег и мокрый снег, сильный ветер. Местами возможны метели. Днем порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря и на юге порывы ветра будут еще сильнее.