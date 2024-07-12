После ночных гроз предупреждение мужчинам: для вас это явление очень опасно

Количество разрядов было большим, но не все они опасных для здоровья.

„Там, где разрядов было больше всего, обычно бывали самые сильные грозы. Из всех молний лишь небольшая часть (~3000) ударила по земле. Еще меньше - 500 разрядов (чуть больше 3%) были особенно опасными (на карте – черные точки). Именно они бывают причиной пожаров в домах, хозпостройках, порчи электроприборов, пожаров в лесах, смерти людей, животных и т.д.“, – сказано на странице meteo.lt на Facebook.

По словам метеоролога Гитиса Валайки, согласно статистике, молнии в 4 раза чаще попадают в мужчин из-за их небезопасного и безответственного поведения.

„Так что имейте в виду, мужчины“, – писал он.