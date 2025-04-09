После нескольких серьезных ДТП ужесточается порядок для водителей мотороллеров и мини-автомобилей

Выяснилось, что действовавшие на протяжении многих лет исключения ПДД для категории AM не оправдали себя, поэтому их планируют упразднить с апреля 2025 года. Чтобы новый порядок вступил в силу, чиновники должны будут согласовать свои действия.

„Мотороллер перед автомобилем возник ниоткуда. Избежать удара нельзя было. Я понимаю, что теоретически я не виноват, но на практике все иначе, пострадал человек. Идет расследование. Никому такого не пожелаю“, – сказал каунасец Ренальдас.