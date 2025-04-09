После нескольких серьезных ДТП ужесточается порядок для водителей мотороллеров и мини-автомобилей

Выяснилось, что действовавшие на протяжении многих лет исключения ПДД для категории AM не оправдали себя, поэтому их планируют упразднить с апреля 2025 года. Чтобы новый порядок вступил в силу, чиновники должны будут согласовать свои действия.
„Мотороллер перед автомобилем возник ниоткуда. Избежать удара нельзя было. Я понимаю, что теоретически я не виноват, но на практике все иначе, пострадал человек. Идет расследование. Никому такого не пожелаю“, – сказал каунасец Ренальдас.
Больше месяца назад он ехал за рулем своего автомобиля и не заметил на дороге двоих подростков на мотороллере. Подростки ехали в то время года, когда нельзя этого делать, на них не было светоотражающих жилетов, шлемов, у водителя мотороллера не было прав.
По Правилам дорожного движения (ПДД) в Литве на мотоциклах и мотороллерах можно ездить с 1 марта до 30 ноября.
Для управления мопедами нужны права категории АМ. Это права, которые дают возможность управлять двухколесным или трехколесным механическим транспортным средством, рабочий объем двигателя которого не превышает 50 см3 и максимальная скорость не превышает 45 км/ч, а также четырехколесным механическим транспортным средством, собственная масса которого не превышает 350 кг и предусмотренная конструкцией максимальная скорость не превышает 45 км/ч. Управлять ими могут лица с 15 лет, им достаточно сдать экзамен по теории.
„Это парадокс, но до сих пор по закону в движении могут участвовать люди, у которых нет навыков практического вождения.Многие будущие водители рассказывают, что в Regitrа сдают экзамен 5-7 раз, пока получают права на вождение автомобиля. А водителю мотороллера достаточно сдать теорию“, – удивляется Ренальдас.
„Одна из целей Regitrа - сделать так, чтобы в движении могли участвовать только подготовленные водители, которые не представляют угрозы ни для себя, ни для окружающих. Поэтому каждый будущий водитель должен сдать экзамены по теории и практике“, – объяснила требования к будущим водителям категории B пресс-секретарь Regitra Эгле Бачёните.
Бачёните сказала, что важно отметить, что с 2024 г. общий процент сдачи экзамена по вождению на категорию В с первого раза вырос и составил 24% (+2%).
Согласно статистике, около 70% будущих водителей сдают экзамен на 3 раз.
Популярностью в последние годы пользовалась категория AM. В 2022 году экзамен на эту категорию сдали 2094, в 2023 г. – 2947, в 2024 г. – 4342 человека.
По словам представителя Литовской полиции Йоруне Люткене, по действующим законам, на эту категорию достаточно сдать теорию (порядок действует с 2008 года).
Департамент полиции в 2024 г. обратился в Министерства транспорта и внутренних дел с предложением поднять возрастной ценз таких водителей с 15 до 16 лет, поскольку только с 16 лет человек может привлекаться к ответственности за административные правонарушения.
„Это значит, что водители мопедов и мини-автомобилей младше 15 лет не могли привлекаться к ответственности за нарушения ПДД“, – заметила Люткене.
По данным за 2023 г, такие водители нарушили ПДД 471 раз. Лица младше 16 лет, у которых были права категории АМ, были виновниками 19 ДТП (в этих ДТП пострадали 13 человек).
В 2024 г. по вине водителей мопедов произошло 64 ДТП, в которых два человека погибли, 66 были ранены. В 43 ДТП с участием мопедов пострадали дети (до 18 лет), погибли 2 человека, 41 пострадал.
Пресс-служба Министерства транспорта сообщила, что 11 сентября 2024 г. правительство приняло постановление Nr. 775 и одобрило проект закона, согласно которому будущие водители категории АМ должны также получить практические навыки вождения и сдать экзамен по вождению.
В том же постановлении предлагается поднять возраст будущих водителей мотороллеров до 16 лет.
Парламент обсудит соответствующие законы в апреле этого года.
МВД отмечает, что планируется дополнить порядок сдачи экзамена на категорию АМ так, чтобы появился практический экзамен.
„Однако, чтобы этот порядок вступил в силу, Литовская администрация безопасности транспорта должна подготовить порядок подготовки и сдачи экзамена для будущих водителей категории АМ“, – сказано в письме МВД.
Заместитель директора Литовской администрации безопасности транспорта Томас Колендо сказал, что порядок практического обучения есть и сейчас.
„Однако будущие водители не учатся, потому что в Regitra нет практического экзамена. Если МВД установит, что экзамен обязателен – тогда система будет работать“, – заметил собеседник.
По его словам, права категории АМ нужны для управления четырьмя транспортными средствами: квадроциклами, мини-автомобилями, трехколесниками и мотороллерами.
„Управление этими транспортными средствами разное. Что нужно? Литовская администрация безопасности транспорта предлагает договориться о том, на каком транспортном средстве будут сдавать экзамен. Мы считаем, что водитель должен учиться на том транспортном средстве, на котором будет участвовать в движении“, – сказал Колендо.