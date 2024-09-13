2024.09.13 07:05

После нескольких дождливых дней – приятные перемены: будет, как в середине лета

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В пятницу днем погоду в Литве обусловит теплый атмосферный фронт южного циклона. Будет облачно, на западе - с прояснениями.

В большинстве районов прогнозируют дожди, более интенсивные - на востоке страны. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.

В субботу над Литвой все еще будет стоять теплый атмосферный фронт, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью наибольшая вероятность осадков будет в Утенском, Паневежском и Шяуляйском округах, днем в Кретингском и Мажейкяйском регионах, в этих районах возможны грозы. Ночью будет 13-18 градусов, днем 20–25 градусов тепла.

В воскресенье Литва окажется в теплой зоне циклона, дожди начнут уходить. Небольшие осадки уже возможны лишь местами, наибольшая вероятность на Западе Литвы. Ночью будет 13–18, днем 21–26 градусов тепла.

В начале следующей недели на погоду подействует антициклон. Облака рассеются. Осадков не ожидается. Ветер успокоится. По ночам и с утра станет прохладнее, днем воздух будет прогреваться до 24–27 градусов тепла.

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