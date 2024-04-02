После необычного тепла – прогноз климатолога: что ждет в апреле

Он сказал, что пока не загорал, но погода позволяла наслаждаться летней деятельностью. "Я видел, что на пляжах было много людей. Это были летние дни с летними удовольствиями", – сказал Букантис.

Он заметил, что такое тепло в конце марта нежелательно.

"Во-первых, потому что это необычная жара. Погода не готова к пробуждению в такое время. Сейчас еще первые дни апреля, остается большая вероятность для похолодания. Из-за этого могут пострадать фруктовые деревья, ягодные кустарники, все объекты живой природы. Их это тепло может обмануть", – сказал профессор.

"Кстати, в западной части Европы Пасха и выходные были достаточно прохладными – 10–15 градусов тепла. А в нашем регионе температура подскочила выше 25 градусов", – заметил собеседник.

Он сказал, что апрель прогнозируют на 1-2 градуса теплее средней многолетней нормы.