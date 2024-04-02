После необычного тепла – прогноз климатолога: что ждет в апреле

Он сказал, что пока не загорал, но погода позволяла наслаждаться летней деятельностью. "Я видел, что на пляжах было много людей. Это были летние дни с летними удовольствиями", – сказал Букантис.
Он заметил, что такое тепло в конце марта нежелательно.
"Во-первых, потому что это необычная жара. Погода не готова к пробуждению в такое время. Сейчас еще первые дни апреля, остается большая вероятность для похолодания. Из-за этого могут пострадать фруктовые деревья, ягодные кустарники, все объекты живой природы. Их это тепло может обмануть", – сказал профессор.
"Кстати, в западной части Европы Пасха и выходные были достаточно прохладными – 10–15 градусов тепла. А в нашем регионе температура подскочила выше 25 градусов", – заметил собеседник.
Он сказал, что апрель прогнозируют на 1-2 градуса теплее средней многолетней нормы.
"А осадков в первой половине месяца прогнозируют на 10–20% больше среднего. А во второй – на 10–15% меньше", – сказал Букантис.
А тот факт, что рекорды достигают 5 градусов, означает, кардинальные процессы глобального потепления.
"Надо готовиться. Самое тяжелое - кратковременные периоды жары, сейчас температура комфортная – 20–25 градусов. Но грядет лето, а у нас в последнее время каждый год летом бывает по несколько волн жары.
Тогда температура поднимается выше 35 градусов. Такая температура опасна для здоровья. Надо готовиться, устанавливать кондиционеры, в жаркие дни меньше работать, ограничивать физическую деятельность. Это на время, когда температура будет превышать 30 градусов.
А природа не может адаптироваться и быстро приспособиться. Вот сейчас мы видим, что на некоторых деревьях листья уже зеленые. Это значит, что дерево набрало столько температуры, что может выпустить листья или зацвести. А время еще раннее, на 2–3 раньше обычного", – сказал климатолог.
Он прибавил, что такие ранние волны тепла особенно нравятся вредителям.