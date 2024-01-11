После небольшой передышки в Литву вернется зима с морозами и метелями

В четверг днем местами возможны смешанные осадки, мокрый снег. Наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Во второй половине дня местами возможны небольшие прояснения. Поскольку и ночью и днем будет чуть выше нуля, 0-5 градусов тепла, местами прогнозируют гололед, будет скользко. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра до 9-14 м/с, местами до 15-17 м/с.

В ночь с четверга на пятницу особых осадков не ожидается. Прогнозируют гололед. Ночью ветер успокоится, скорость ветра будет всего 6-11 м/с. Температура опустится до 7-12 градусов мороза, у моря до 4-6 градусов мороза.

В пятницу днем осадки ожидаются на большей части территории страны, будет идти снег. Местами при температуре около 0, прогнозируют гололед. Усилится ветер, на этот раз до 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на востоке будет 4-7 градусов мороза.