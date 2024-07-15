2024.07.15 14:29

После мощного шквала прогнозируют еще одну бурю: она пройдет над всей Литвой

 
ru.DELFI.lt
Audros debesys / Skaitytojų nuotr.
Audros debesys / Skaitytojų nuotr.
ФОТО: Skaitytojų nuotr. | Kas Vyksta Kaune

После бури, которая прошла над Литвой в выходные, покоя не будет. Синоптик Эльвира Латвенайте сообщает, что в скором времени ожидается гроза.

„В понедельник будет теплее, чем в воскресенье, во вторник установится жаркая погода. В понедельник на взморье прогнозируют осадки. Во вторник будет жарко и сухо. В среду с запада придет циклон, он будет проходить над Литвой.

Снова прогнозируют осадки, местами обильные. С четверга почти во всей Европе установится зона высокого атмосферного давления. Будет тепло, только ночи станут прохладнее. По нынешним данным, возможны осадки, немного прохладнее станет в начале следующей недели’’, – писала синоптик.

Напомним,что в выходные в Литве был зафиксирован не только шквал, но и вихрь:

В понедельник днем будет 23-28°C, на юге до 29°C.

Во вторник без осадков. Ночью будет 14-17°C, днем 27-32°C.

В среду прогнозируют грозы и дожди, сначала осадки начнутся на юго-западе и на западе. Ночью будет 17-22°C, днем 24-29°C, у моря 20-23°C.

В четверг ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью 13-18°C, днем 23-27°C, у моря 19-22°C.

В пятницу без осадков, ночью будет 12-15°C, у моря 16-18°C, днем 23-26°C, у моря 19-22°C.

В субботу без осадков. Ночью будет 12-14°C, у моря 15-17°C, днем 24-27°C, у моря 20-23°C.

В воскресенье ночью без осадков, днем дожди пойдут на западе страны. Ночью будет 14-19°C, днем 26-30°C, у моря 22-25°C.

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