После летних выходных – неприятные перемены: дожди и заморозки

Днем будет 19–24, а на юго-западе 25–26 градусов тепла.
В ночь на субботу без перемен. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Местами будет 4–9 градусов тепла, 10–12 останется на юго-западе страны. На востоке на поверхности почвы возможны небольшие заморозки.
В субботу утром будет ясно, без осадков. Позже увеличится облачность, возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 17–22, на юго-западе до 23–25 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облачность уменьшится, вероятность осадков невелика. Ночью будет 5–10 градусов тепла.
В воскресенье днем в Литву придет холодный циклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Кое-где - грозы. Днем будет 17–22, местами 23–25 градусов тепла. В начале следующей недели летнее тепло из Литвы уйдет.
В понедельник осадки ожидаются на большей части территории страны, днем будет 13–18 градусов. В другие дни осадков будет меньше, но по ночам вернутся заморозки.