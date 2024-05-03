После летних выходных – неприятные перемены: дожди и заморозки

Днем будет 19–24, а на юго-западе 25–26 градусов тепла.

В ночь на субботу без перемен. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Местами будет 4–9 градусов тепла, 10–12 останется на юго-западе страны. На востоке на поверхности почвы возможны небольшие заморозки.

В субботу утром будет ясно, без осадков. Позже увеличится облачность, возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 17–22, на юго-западе до 23–25 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачность уменьшится, вероятность осадков невелика. Ночью будет 5–10 градусов тепла.

В воскресенье днем в Литву придет холодный циклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Кое-где - грозы. Днем будет 17–22, местами 23–25 градусов тепла. В начале следующей недели летнее тепло из Литвы уйдет.