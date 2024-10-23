2024.10.23 09:22

После летнего перерыва в Укмерге открылся бассейн

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: BigTunaOnline | Shutterstock

Во вторник в Укмерге, после летнего перерыва, возобновил свою работу плавательный бассейн Укмергского спортивного центра, сообщает Ukmergės žinios.

Как рассказал порталу директор спортивного центра Виталиюс Мартиконис, в летний период с мая по сентябрь бассейн обычно закрыт. Таким образом экономятся бюджетные средства, потому что летом количество посетителей значительно снижается.

Однако этой осенью открытие бассейна затянулось из-за работ по замене рекуперационной системы.

Директор напоминает, что дети, посещающие Укмергские учебные заведения, имеют право на бесплатное посещение бассейна – для учебных заведений составляется график.

Остальные жители Укмерге пользуются платными услугами бассейна – покупают абонементы или билеты на отдельные посещения.

Длина бассейна прогимназии Шило – 25 м, ширина 12 м, действуют 4 дорожки.

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