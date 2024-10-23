После летнего перерыва в Укмерге открылся бассейн

Как рассказал порталу директор спортивного центра Виталиюс Мартиконис, в летний период с мая по сентябрь бассейн обычно закрыт. Таким образом экономятся бюджетные средства, потому что летом количество посетителей значительно снижается.
Однако этой осенью открытие бассейна затянулось из-за работ по замене рекуперационной системы.
Директор напоминает, что дети, посещающие Укмергские учебные заведения, имеют право на бесплатное посещение бассейна – для учебных заведений составляется график.
Остальные жители Укмерге пользуются платными услугами бассейна – покупают абонементы или билеты на отдельные посещения.
Длина бассейна прогимназии Шило – 25 м, ширина 12 м, действуют 4 дорожки.