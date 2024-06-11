После критики МВФ экономист предлагает взять с каждого из работающих по 100 евро для пенсионеров

Глава миссии МВФ в Литве Борха Грасия заявил, что Литва должна менять пенсионную систему.
Он подчеркнул, что до 2030 г. число работающих жителей в Литве сократится с 1,8 до 1,3 млн., поэтому меньшее число работников должно будет содержать пенсионеров.
„У вас станет меньше работающих людей, которые зарабатывают на пенсии растущему числу пенсионеров. Такая система сможет работать только если будет выплачивать неадекватные пенсии или переводить большое количество средств из бюджета“, – прибавил он.
Он сказал, что важно укреплять пенсионное накопление второй ступени и ограничить возможности выхода из нее досрочно.
Вице-министр социальной защиты и труда Мартинас Шюркус сказал, что похожие предупреждения МВФ сделал не только Литве, но и другим странам ЕС, в которых наблюдаются проблемы с демографией.
По его словам, определенные проекции есть и у министерства, но проблема, по его словам, не такая большая.
„Такой трагической ситуации нет, какую пытается рисовать МВФ. Все будет зависеть от многих факторов: экономики, иммиграции, цен на энергию. По сути, по оценке других ведомств, ситуация хорошая, и рост у нас впечатляет,но он может уменьшиться, как прогнозирует МВФ. У страны явно есть направление на инвестиции и рост ВВП. В таком случае лица с большими зарплатами будут платить больше налогов, жить им станет легче и на пенсии“, – сказал Шюркус.
По его словам, министерство не считает, что в ближайшее время система нуждается в реформе.
Экономист Ромас Лазутка сказал, что Литва нуждается не в смене системы, а в перераспределении средств.
„Какой бы ни была система, если ее недостаточно финансируют, деньги до пенсионеров не доходят. В Германии действует такая же система, как у нас, но там уровень бедности среди пенсионеров ниже, чем в Литве. Они на пенсии выделяют больше средств. Чтобы не повышать налоги, государство часть средств направляет из бюджета. Я думаю, у нас не надо менять структуру, надо просто увеличить эту часть“, – сказал Лазутка.
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас подчеркнул, что несмотря на то, что в Германии пенсии более щедрые, система ненадежная.
„Там также наблюдаются большие демографические перемены, а по устойчивости немецкая пенсионная система одна из самых нестабильных“, – прибавил он.
„Из-за демографических моментов и медленного роста экономики будет сложно повышать пенсии за счет содровской системы, если не повысим налоги для жителей и пенсионный возраст или не увеличим иммиграцию“, – сказал Маурицас.
„Есть страны, которые уже сейчас открыто говорят о том, что надо повышать налоги“, – упомянул Маурицас.
Лазутка заверил, что сейчас надо решать теперешние проблемы, а не будущие.
„Общую ситуацию обуславливает не демографическая ситуация, не типы пенсионной системы, а солидаризация поколений, количество уплаченных налогов и какая их часть передается пенсионерам. В этом году средняя пенсия составляет 600 евро, а средняя зарплата – 1300 евро „на руки“. В прошлом году зарплаты были на 10-12%, около 1200 евро.
„Этот прирост в 100 евро надо было взять в виде налогов и передать пенсионерам. А поскольку пенсионеров в 2 раза меньше, чем работников, пенсия уже была бы не 600, а 800 евро, а что касается зарплат, то и сейчас 1200 евро „на руки“ достаточно для жизни. Думаю, проблема в том, сколько собирают и как распределяют между поколениями. Ее надо решать немедленно“, – сказал Лазутка.
Он уточнил, что у части людей с большими зарплатами можно было бы взять и больше 100 евро, а людей с минимальными зарплатами не трогать.
„Нужны прогрессивные налоги. Так можно было бы финансировать бюджет, и за счет него увеличить общую часть пенсий. Тогда проблема была бы решена“, – сказал Лазутка.
Маурицас скептически оценил такую идею. „Я с этим не согласен, но надо углубиться в систему, чтобы молодежь и люди старшего возраста стали счастливее“, – сказал он.