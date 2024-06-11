После критики МВФ экономист предлагает взять с каждого из работающих по 100 евро для пенсионеров

„Какой бы ни была система, если ее недостаточно финансируют, деньги до пенсионеров не доходят. В Германии действует такая же система, как у нас, но там уровень бедности среди пенсионеров ниже, чем в Литве. Они на пенсии выделяют больше средств. Чтобы не повышать налоги, государство часть средств направляет из бюджета. Я думаю, у нас не надо менять структуру, надо просто увеличить эту часть“, – сказал Лазутка.