2024.07.25 11:09

После концерта Эда Ширана в Каунасе будет ограничено движение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Эд Ширан
Эд Ширан
ФОТО: J.Urbonavičiūtės nuotr.

В субботу и воскресенье, после концертов Эда Ширана, в Каунасе ожидаются временные ограничения дорожного движения. Участникам мероприятия предлагается бесплатно воспользоваться общественным транспортом.

Завотделом по организации транспорта и дорожного движения Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс предупреждает, что для контроля потока людей после концертов будет ограничено дорожное движение вокруг стадиона им. Дарюса и Гиренаса.

„На первый концерт Эда Ширана приедут почти 50 тыс. зрителей. Как показывает практика, поток прибывающих на мероприятие распределяется достаточно равномерно. Об этом позаботятся дополнительные автобусные маршруты. Противоположная ситуация бывает после мероприятия, когда большая толпа людей заполняет подступы к стадиону, поэтому оба вечера, за полчаса до окончания мероприятия, мы ограничим движение возле стадиона“, – цитируются слова М. Матусявичюса в пресс-релизе.

По его словам, в оба дня концертов, примерно с 21.30 час., полиция ограничит движение транспорта на холме Пародос, между улицей К. Петрауско и проспектом Витауто.

Сразу после концерта доступа на стадион не будет, поэтому просьба выбрать альтернативные маршруты передвижения.

Эта артерия будет доступна только для местных жителей и общественного транспорта, говорится в пресс-релизе.

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